深夜開車後座躲男人喊「不要動」　嘉義女嚇壞...逃下車急報案

▲ 嘉義市警方昨日逮捕一名因竊盜，試圖駕車衝撞員警逃逸的男子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義市一名女子5月18日凌晨下班後，前往停車場準備取車返家，坐上車竟驚見一名陌生男子躲在後座，並威嚇她不要動，女子立即逃離並報警。警方獲報後迅速展開調查，於24小時內鎖定嫌犯並將他逮捕移送偵辦。

經調查，嫌犯於18日凌晨4時許，在某停車場內隨手拉動車輛確認有無上鎖，一名女子因為沒鎖車，結束工作要前往取車返家時，一上車便聽見後座傳來男子持刀喝斥她「不要動」，女子當場嚇得花容失色逃離報警。警方獲報後，立即調閱監視器追查，並掌握嫌犯蕭姓男子身分。

警方隔天(19)清晨，在博愛陸橋附近發現一輛形跡可疑、懸掛偽車牌的車輛，遂上前盤查。不料，蕭男竟倒車衝撞員警，警方情急之下開槍示警並朝輪胎射擊。蕭男隨即駕車逃逸，進入北香湖公園停車場後棄車，隨後竊取機車逃逸。

經警方鍥而不捨追查下，當日中午在嘉義縣民雄鄉一間超商外發現蕭男並將其逮捕，並從其身上起獲安非他命毒品及吸食器等違禁物品。全案依竊盜、妨害公務、偽造文書及毒品危害防制條例等罪嫌，移送嘉義地檢察署偵辦。

警方呼籲民眾，使用車輛離開時，請務必拔除鑰匙並上鎖。若發現可疑人物或異常情況，應立即通報警方，共同維護社會治安；警方也強調，對於暴力抗法與危害公共安全等不法行為，警方必依法嚴辦，絕不寬貸。