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墨槍手「假扮護士」潛入病房擊斃女病患　行兇監視器畫面曝

▲▼槍手「假扮護士」潛入病房擊斃女病患。（圖／翻攝自X）

▲槍手在病房外埋伏，隨後潛入擊斃病床上的女病患。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

墨西哥一名39歲女子因遭人槍擊受到重傷，而被送往醫院治療。然而她卻在醫院內遭人槍擊身亡。根據監視器畫面，槍手身穿護士服，假扮成急診室內的護理師，並趁無人之際潛入病房開槍。警方初步判斷，死者疑似與販毒集團發生衝突，而槍手在首次槍殺失敗後，才會選擇展開第二次攻擊計畫。

根據《每日星報》報導，墨西哥一名39歲女子馬丁內斯（Wendy Martinez）20日在街頭遭到槍擊，右手臂、腹部和膝蓋受傷，被送往提華納（Tijuana）綜合醫院急救。

▲▼槍手「假扮護士」潛入病房擊斃女病患。（圖／翻攝自X）

經過搶救，重傷的她好不容易撿回一命，並住院接受後續治療，但23日卻被發現遭人槍殺，陳屍於病床上。根據當地媒體報導，馬丁內斯曾向警方透露，她遭人攻擊是因為拒絕繼續替一個販毒集團工作。當時販毒組織想招募她作為旗下成員，但是她斷然拒絕，怎知因此惹禍上身，在街頭遭人開槍攻擊。

▲▼槍手「假扮護士」潛入病房擊斃女病患。（圖／翻攝自X）

警方初步判斷，馬丁內斯是在醫院遭到同一個販毒組織二度槍殺。根據監視器畫面，事發當天下午2時，有一名槍手前往醫院埋伏，但是在入口處扔下槍枝後就落荒而逃。而在數小時之後，另一名槍手身穿護士服假冒為護理師，先是若無其事地守在病房外，隨後趁病房內空無一人時，繞過保全，潛入病房內，直接開槍射殺馬丁內斯，轉身逃逸。

檢方指出，這起凶殺案是「直接鎖定目標」，並與組織犯罪有關。經過調查，馬丁內斯本身就涉及一個在當地掌控毒品交易的幫派組織。目前嫌犯仍在逃，州調查局正全力追查中。

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