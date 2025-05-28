「感情跟侵佔是2件事」！他批家寧家教差：難怪Andy大獲全勝

▲Andy發片回嗆前女友家寧「肉體出軌」指控。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同）

圖文／CTWANT

YouTuber「眾量級」Andy、家寧分手後隔空交火，家寧控Andy交往時出軌多女，Andy也坦承「試著走出去多認識其他異性」，他反控家寧也跟男閨密有親密互動，還在奶奶過世當天跟他要錢出國玩，所以他才決定分手。對此，資深音樂人許常德也發文，家寧家教太差了，難怪Andy大獲全勝。

許常德表示，家寧家教太差，全家都那麼矯情還不能得分，在滅頂前終於開砲，「為何大家這麼愛酸這家人，因為他們的言行有讓人大快人心的感覺，很少這麼正經八百的矯揉做作的，狠起心來做作，自毀前程地做作，感情跟侵佔是兩件事，不要混為一談，難怪Andy大獲全勝。」

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貼文一出，不少網友紛紛留言「這巴掌是他們自己賞給自己的，Andy只是選擇做個誠實的人」、「聽她唸稿好痛苦」、「帶貨網紅一旦做作失真了就自斷財路了想打烏賊戰只是垂死掙扎而已」、「真的阿德老師，真的從事情發生到現在的表現就是超誇張，超無厘頭，超沒說服力，超矯情的，大家怎麽會相信」。

Andy表示，在奶奶過世當天，家寧跟他討錢出國玩，這是他心中永遠的痛，也是人生最黑暗的時期，他一直當工具人，直到意識到活得越來越卑微後決定分，而家寧也似乎早在布局，「希望你好好想清楚。」Andy說，一切交給法律處理，希望真相水落石出，未來案件有重大進展，才會再拍片交代。

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