海軍艦長帶酒醉女下屬開房　進房秒脫光想硬上！二審仍判4年半

▲海軍呂姓艦長帶女下屬開房，一進門就脫衣打算性侵。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

海軍爆發艦長性侵女下屬的醜聞！2019年間擔任海軍某軍艦艦長的呂姓上校，與多名部屬前往基隆某KTV飲酒歡唱，結束後呂男謊稱醉酒，帶著另一名酒醉的女軍官前往飯店。但呂男一進門就將全身衣褲脫光，企圖性侵女軍官，還好輔導長透過櫃台打電話進房間，呂男因此中斷。一審判刑4年6月，案經上訴，高等法院28日駁回上訴，維持4年半的刑度。可上訴。

判決指出，本案發生於2019年5月間，當晚呂男帶了8名部屬前往基隆某KTV飲酒歡唱，結束後呂男謊稱醉酒，帶著另一名也喝了不少酒的女軍官前往飯店休息。但呂男一進門就將全身衣褲脫光，女軍官察覺有異，將自己反鎖在廁所內，還好輔導長發現艦長與女軍官沒有返艦，打電話前來詢問，得知詳情後，趕到飯店房門口。

但輔導長仍無法進入房間，於是打電話要求女軍官衝出房門。女軍官打開廁所門企圖衝出時，半途被呂男抓住，拉回後壓制在床上，被脫掉褲子。呂男正要進入時，輔導長透過櫃台打電話進房間，呂男被迫中斷，穿上衣服後與女軍官一起離開。

女軍官隨即提告，本案經檢方2度不起訴後，第3次才提起公訴。一審法院審理時，呂男否認犯罪，辯稱是酒後亂性，雙方相約前去開房，但細節如何，已經記不清楚了。

一審依照「強制性交未遂罪」將呂男判刑4年6月，案經上訴，高等法院28日宣判，仍認定有罪，駁回上訴，維持4年半的刑度。此外，呂男在案發後立即遭海軍司令部撤職，呂男也因此打行政官司，要求恢復原職，一審敗訴，但經廢棄發回後，目前撤職行政訴訟仍在更一審中。