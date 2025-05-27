台中噁男1人分飾3角　少女慘遭性侵、逼拍裸照！法官重判8年2月

▲台中少女莉莉（化名）因誤信網路戀情，遭王姓男子一人分飾多角誘騙性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者潘鳳威／台中報導

台中一名王姓男子涉嫌一人分飾多角，男友、男友叔叔、流氓等身分，在網路上威逼利誘一未成年女子並對其騷擾、性侵。台中地院近日依成年人對少年犯強制性交罪等罪，判處王男8年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，王男於2024年7月某日，使用臉書名為「王X鼎」的帳號，與年僅14歲的莉莉(化名)互動。莉莉因年幼無知，誤以為這就是愛情，很快便暈船與王男交往成為「網路男女朋友」。

王男見莉莉單純好騙，認為有機可乘，遂起意誘騙莉莉外出見面來滿足自己的性慾。為此，王男開設另一帳號「王X修」，假冒自己是「王X鼎」的叔叔，並謊稱莉莉「卡到陰」，聲稱見面後可以幫她「去陰」。莉莉不疑有他，信以為真並同意見面。

王男膽大包天，同年7月底某日，前往莉莉與其舅媽弟弟住處會面，並以「去陰」之名對她上下其手。期間，莉莉一度試圖反抗，卻被王男以話術威脅，聲稱若不配合或拒絕，不僅「去陰」無法完成，甚至假男友「王X鼎」也將有壞事發生。莉莉在威逼利誘下同意，隨後遭王男性侵得逞。王男食髓知味，同年9月又前後3度以此假身分，在莉莉就讀之國中附近超商對其強制猥褻。

除此之外，王男假扮的假男友「王X鼎」也常對莉莉情緒勒索，要求她拍攝裸體、手淫的照片與影片，並說「如果不拍，就是不愛我」等語。王男更用另一帳號，裝流氓對莉莉謊稱，拍攝性影像可以救「王Ｘ鼎」、如果不拍其會有麻煩，要拆散他和莉莉。

某日，莉莉舅媽發現姪女近日怪怪的，一問之下才得知此事，差點驚掉下巴，隨即報警處理。警方於同年12月前往王男住處將其拘提到案依法起訴。

台中地院開庭審理，發現王男過去曾因兩起犯妨害性自主罪，遭判刑9年9月、10月，且在2022年10月才刑滿出獄。法官認為王男過去與本案犯的罪，都是故意犯罪，且都涉及性犯罪，說明他對刑罰沒有悔改與警惕，因此加重其刑。依成年人對少年犯強制性交罪、成年人對少年犯強制猥褻罪，及以詐術使少年自行拍攝性影像罪，判處王男8年2月徒刑，全案仍可上訴。