泥醉女遭抬入房間　男扒光衣服相處「17分鐘」...當場被帶走

▲高雄一名男子在陪酒女子意識不清之際，意圖進行性行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄市一名曾姓男子涉嫌在陪酒女子意識不清之際，意圖進行性行為，全案歷經兩審，高雄高分院近日改判曾男1年7月徒刑，較一審判決的2年略有減輕，但仍認定其犯行成立，全案仍可上訴。

事發於2023年3月20日凌晨，曾男與張姓、楊姓友人聚會飲酒，並邀請一名成年女子（以下簡稱A女）陪酒。眾人從高雄市某酒吧一路續攤至多家酒店，期間大肆飲酒。至凌晨約4時30分，A女因過量飲酒已無法站立，需靠人攙扶乘坐輪椅離場。

令人震驚的是，曾男竟與A女同乘計程車返回他入住的酒店，更在司機協助下將無意識的A女抬進客房。之後張男也加入，兩人短暫離房後，曾男再度獨自與A女相處約17分鐘。監視器與證人證詞顯示，期間A女曾嘔吐，身體幾無意識反應。

據調查，曾男當時脫去自身及A女衣物，試圖與其發生性行為，所幸張男接獲A女經紀公司的報警通知後趕抵現場並按鈴呼喊，使曾男中止行為。警方稍後趕到，發現A女神智不清、衣物不整，事件因此曝光。

曾男辯稱雙方原有共識，脫衣是因衣物被嘔吐物沾污，但法官審酌監視器畫面及證人供詞後，認定A女已無表達性自主意識能力，曾男仍試圖與其發生性行為，構成乘機性交未遂。

一審法官依未遂犯論處，判曾男有期徒刑2年。曾男提起上訴後，與A女以15萬元達成和解並即時付款。高雄高分院近日審酌後，改判其有期徒刑1年7月，並撤銷原審判決，惟案件仍可再上訴。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。