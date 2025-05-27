高雄警恫嚇「全家收押」逼認性侵　洗車工無罪確定全因這理由

▲高雄警方取得被告自白，違反「自白任意性原則」，所以最高法院外不採信，判決無罪確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市黃姓洗車工被控於2022年間，遮掩車牌後，在路上製造假車禍，藉機性侵女高中生。洗車工雖然在警詢時認罪，但最後一二審法院均判決無罪，檢察官上訴最高法院後，最高法院也判決無罪確定。根據判決指出，原來是高雄警方在辦案時，多次恫嚇黃男要「收押」，甚至向黃男家人也說「全家都會收押」！洗車工才因此認罪。法院認為自白不具任意性，不採信此證據，才會判決無罪確定。

本案發生於2022年3月間，檢方起訴指出，黃男於清晨5時45分前，先在住處將2頂安全帽掛在機車車牌處，用以掩飾車牌。之後黃男身穿黑色外套及黑色褲子，戴上口罩、安全帽、工業用棉手套，騎乘遮掩車牌的機車在高雄市區隨機尋找被害人。並在前鎮區某處，製造假車禍撞上一名女高中生，將她壓制後指侵得逞。警方循線逮捕黃男，檢方聲押獲准，並依照「加重強制性交罪」提起公訴。

不過一二審法院審理後，雖然有黃男在警詢時坦承犯罪的自白，以及拍攝到黃男在案發現場附近的監視器畫面；但黃男在法院訊問時否認犯罪，主張自己並非畫面中人物。黃男還說，當時在警詢時會自白犯罪，是因為警方到自家來搜索時，「跟我、我父親及哥哥全家人說，機車是從我們住處騎出去的，只要有騎乘這部機車的人全部都要收押；警察還說，如果承認，檢察官可能會因自白釋放，我才會想說我出來承認，這樣我跟我家人就不會被羈押了。」

此外，法院也認為，除了此項自白以外，並無其他補強的客觀證據，因此依照《刑事訴訟法》第156條第二項規定「被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符。」最後法院認為並無其他證據，可資證明黃男犯案，因此一二審法院均判決無罪。檢方上訴第三審，最高法院也駁回檢方上訴，黃男無罪確定。

法界人士指出，為避免偵查機關於案件偵辦期間，採用刑求、威脅等不正方法，取得被告自白，因此《刑事訴訟法》第156條立法理由指出，本條規定目的在於「確保自白之真實性及可靠性」、「自白必須非出於強迫、脅迫、利誘等不正手段，且與事實相符才能作為證據，目的在於確保自白是出自被告的自由意志，而非受到外力影響而做出的虛偽陳述。 」以及「防止誤判」、「即使自白合法，也不能單憑自白就認定被告有罪，必須有其他證據加以佐證，以確認自白是否與事實相符。 這也是所謂的自白補強法則，目的是為了防止因自白而做出誤判，確保審判的公正性。」本案正好完整詮釋此法條。