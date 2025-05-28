▲ 新垣結衣、阿湯哥、幻藍小熊都來了！北捷全線熱力ON，打造夏日伸展台。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

隨著夏季熱浪來襲，台北捷運不再只是日復一日的通勤工具，而是一場場視覺與感官的冒險之旅。從站體燈箱、車廂包裝到主題列車，整座城市化身夏日時尚伸展台，各大品牌搶搭這股移動熱潮，以創意廣告喚醒乘客的五感，為日常移動注入驚喜與活力。

今年夏天，ETtoday家外媒體擁眾多知名品牌，為台北捷運注入多樣化的廣告創意，從美妝保養、服飾穿搭到娛樂影視與健康飲品，全面出擊。走進捷運，不只是通勤，而是一場穿梭城市之間的夏日探索。

▲▼ 各大品牌搶搭城市移動列車，新垣結衣陪你通勤，《澳門新濠水舞間》經典水上匯演強勢回歸。（圖／記者鄭遠龍攝）



一出市政府站與忠孝敦化站，即可看見澳門經典水上匯演《水舞間》睽違五年強勢回歸的消息。融合高空特技、水效科技與絕美舞台效果，震撼視覺的巨幅看板彷彿預告一場夏日感官盛宴，邀請乘客一同展開水上冒險新篇章。國泰又來互揪走路！「2025步步攻億走」超大版面廣告，邀你一起走健康也走愛心，每一步都能做公益。

而在忠孝復興站，來自日本的療癒系女神新垣結衣驚喜現身，為十六茶代言三大版位廣告，讓整個站體瞬間降溫、療癒感滿點。隨著文湖線與板南線交會，新垣的清新笑容如同一劑夏日解暑良方，陪伴通勤族走過繁忙的上班時光。想樣擁有好膚質？理膚寶水推出全新升級「新瑰蜜霜」，以16小時長效防曬力，強勢抵禦夏日烈陽，打造神清氣爽的妝容狀態。

▲Ralph Lauren則在文湖線轉乘通道打造低調奢華的時尚專區。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 阿湯哥高空攀飛機帥到封神，轉身遇見「維他露-特上」好運牆 。（圖／記者鄭遠龍攝）

Ralph Lauren則在文湖線轉乘通道打造低調奢華的時尚專區。以全新「The Ralph」系列為主視覺，結合馬術精神與復古車魂，每一處設計細節皆展現品牌一貫的優雅與格調，讓時尚不再遙不可及，而是可隨手觸及的日常美學。

轉往台北車站，影帝湯姆克魯斯以硬漢飛行員造型為《不可能的任務：最終清算》強勢造勢，高空攀飛機的震撼畫面吸睛指數爆表，影迷不容錯過。同一站的M8出口，御茶園「維他露-特上」打造好運便利貼牆，讓每日奔波的上班族在捷運站也能收穫暖心祝福，為生活補充正能量。

▲▼幻藍小熊化身舒跑S補水小隊長！淡水線驚見The North Face雪山列車 。（圖／記者鄭遠龍攝）

此外，人氣女團幻藍小熊則化身「補水小隊長」，提醒民眾炎夏勿忘補水補能，舒跑S幫你即刻補水，隨時保持最佳狀態。The North Face更大手筆將列車打造成雪山主題車廂，帶來一場視覺冰鎮的酷涼體驗，同步為台北101旗艦店暖身造勢。搭車不再只是移動，而是一場高山探險的沉浸式享受。

而在中山站，毛茸茸的「史迪奇」偷偷亂入！搭配Zespri奇異果的夏日活動，推出捷運限定快閃補充站，完成LINE任務即可免費領果補充元氣。捷運淡水線也同步推出復古主題列車，重現台灣古早味文化氛圍，讓移動途中也能感受到濃濃的人情味與懷舊風情。

▲▼「史迪奇」亂入中山站！Zespri快閃奇異果免費送：復古主題列車，重現台灣古早味文化氛圍 。（圖／記者鄭遠龍攝）

這波夏日熱浪不只吹進北捷，桃園捷運、高鐵、公車等交通系統也全面熱力ON！還有在桃捷上奔馳的「日立變頻冷氣」，提醒你高溫來襲該換台省電又涼「快」的冷氣了，才不會被夏天熱到崩潰、荷包也炸裂。ETtoday家外媒體以創意廣告版位，整合品牌新提案，讓夏日不再只有汗流浹背，而是充滿清爽能量與生活靈感。

今年夏天，放下手機，抬頭看看四周，台北的移動風景比你想的還精采。搭上捷運，就是你與女神擦身而過、與時尚同步、與冒險同行的起點。夏日城市伸展台，現正熱力展演中！

▲▼ 北捷、機捷、公車、高鐵全線熱力ON！桃捷上奔馳的「日立變頻冷氣」，提醒你高溫來襲該換台省電又涼「快」的冷氣了 。（圖／記者鄭遠龍攝）