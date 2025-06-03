北捷遊憩公司徵才　總經理月薪上看17萬、全年最高4.4個月獎金

▲貓空纜車。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運公司將在今年7月正式成立子公司「遊憩事業股份有限公司」，專職負責經營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜。北捷也發布徵才令，即日起至6月15日止，公開徵求總經理、營運副總經理各一名，總經理月薪約16至17萬元，副總經理月薪約13至14萬元，另有年終與績效獎金，盼透過具產業視野與管理能力人才，帶領北捷遊憩公司穩健成長、創造新里程。

北捷表示，遊憩公司招募的總經理與營運副總經理，僅限中華民國國籍，且不得兼具外國國籍，不得在中國大陸設籍、領用中國大陸護照，申領中國大陸身分證、定居證及居住證。

薪資待遇方面，視應徵職缺，總經理月薪約新台幣16至17萬元，副總經理月薪約為新台幣13至14萬元，除每年12個月薪資外，另有約1個月薪資的年終獎金；另依個人年度績效評核發給考核獎金，並視公司當年度盈餘狀況核算發給績效獎金，全年獎金合計最高4.4個月。

北捷指出，本次徵才為公開遴選，應徵者完成報名並提供身分證件、學歷證明、資歷證明等文件外，並須提具經營計畫資料，由北捷遊憩公司初審後，提送臺北市政府遴選小組進行複審及面試，遴選結果再報請北捷遊憩公司董事會審議通過後，正式委任或僱用。錄取者需依公職人員財產申報法規定，向監察院申報財產。