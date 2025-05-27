家寧控Andy劈腿！前台大醫：如果真這樣，忍到現在才說滿強的

▲Andy和家寧分手風波延燒。（圖／翻攝自IG／crowd520）

記者鄺郁庭／綜合報導

「眾量級CROWD」家寧、Andy分手後撕破臉，家寧22日曾發片反擊，昨（26）日再度指控，Andy在交往期間曾承認劈腿，為此深受打擊，不過影片末又說「我們下集見」，似乎還沒說完。前台大感染科醫師林氏璧看完影片後，忍不住直呼「我的天還要下集見」，也評論道「口條進步多了，家寧明明就可以好好說話呀。」

林氏璧看了家寧的影片後，在臉書發文直呼，「第二集很快來了。（我的天還要下集見）如果真相真的是這樣，能忍到現在才說也是滿強的。輪到ANDY一定要說明了。」

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接著，林氏璧提到家寧口條，「這次口條進步多了，家寧明明就可以好好說話呀」，但也直呼「可是那個背景音樂有點多啦。」最後話鋒一轉，「感情上就算ANDY是個渣男，但公獅…阿不，公司經營上該給他看的帳要給他看，該給他的錢也應該要給他呀。」

貼文一出，也有不少網友留言回應表示同意，「帳本跟Andy渣有什麼關聯呢？」「就是要打模糊仗啊，我是覺得家寧就是被她媽推出來坦的，試圖將焦點從他媽的公司跟帳冊轉移的其他地方」、「要帳本給劇本這招……」「分那麼多集在騙流量吧？」