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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市議員許淑華日前爆料，收到家長反映在台北市民生社區一帶，疑有中國抖音直播主狂拍小學生，且畫面除出現在台灣現場直播的字詞。許說，該案交由警方偵辦後，目前已移交北檢，並依妨害秘密罪、兒少法第69條移送北檢偵辦；她指出，此類案件疑似背後有藏鏡人在指使，且因中國直播主偷拍非單一案件，目前看來，是全面地且有計畫性的操作。

針對中國直播主拍攝還同一事，所屬轄區的台北市警察局松山分局在15日上午8點多獲報後， 隨即派員到場，但拍攝者已先行離開。後續警方調閱監視器畫面循線追查，查出涉案者為居住在學校附近的劉姓陸配（52歲），她在16日到案說明後，到案說明稱只是透過直播分享在台生活的日常，以及當地風土民情。

警方表示，由於許淑華議員提出告訴，後續將劉女依涉妨害秘密、違反兒童及少年福利與權益保障法等，函送台北地檢署及台北市政府偵辦、處理。

許淑華表示，跟大家說明，兒少法規範的對象，不僅限於媒體及政府機關，其他任何人都不得揭露足以識別兒少年的個人資訊。其個人資訊不僅是兒少本人的照片或影像、聲音、住所、親屬姓名，或其就讀學校或其班級等個人基本資料。

許淑華指出，為了維護孩童安全，只要揭露的資訊足以識別孩童特徵，就可能違反兒少法第69條。本案除司法調查外，違反兒少法也涉及行政裁罰。目前警局已於5/22、5/23發函給社會局，將於7日內進行裁處評估，我會持續督促北市府早日完成裁處。

「令我擔憂的是，此類案件疑似背後有藏鏡人在指使，下指導棋。」許淑華說，曾有位陳情人向我表示，有直播主在人潮處偷拍，旁人多次勸阻不聽，直播主先問對方是否是警察，隨即在手機畫面上，疑似出現「不要回他」等字眼，讓人懷疑這背後動機不單純。

許淑華認為，因中國直播主偷拍非單一案件，目前看來，是全面地且有計畫性的操作，我強烈呼籲國安單位及陸委會，應該介入調查，暸解事件背後原因，「到底偷拍台灣孩童的真正目的為何？是否是新型態的統戰手法？會不會拿兒童的個資進行利用，危害下一代的安全？」

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