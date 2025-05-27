北市國小生上下學被陸配直播　10天3起報案！家長堅持提告



▲劉姓陸配在民生社區附近直播拍攝學生上學，警方函請北檢報備。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山區民生國小前日前發生有大陸籍劉姓女子當街拍攝上下學學童，民進黨市議員許淑華指稱收到機長投訴，疑有陸配偷拍台灣小學生上傳抖音，且畫面上有台灣現場直播等字樣。對此，警方15日上午8時許接獲市議員許淑華以「告發」方式提告妨害秘密罪、《兒少法》等罪嫌，依規定受理，並查出拍攝者是住在民生國小附近的陸配劉女（52歲），16日通知她到案說明。

劉女到案後表示，拍攝學童動機僅是分享在台見聞、分享台灣生活，據了解，警方雖受理報案，但受限相關法規需當事人主張提告方能展開刑事、兒少法相關偵辦，後續將本案函請台北地檢署報備，並函請台北市社會局展開調查「案件是函送地檢署報備、並非依法移送辦理」。

新聞曝光後引發全台家長憂慮效應，15日松山區健康路三民路口、健康國小放學時有家長發現有女子持手機拍攝學生放學人潮，立刻報警提出妨害秘密、兒少法告訴，警方依規定受理並通知拍攝人戴姓女子到案說明，戴女到案表示拍攝影片是為了記錄生活日常，不清楚當街拍攝路口人潮觸法，但家長堅持提告，警方訊後依兩罪嫌將戴女函送台北地檢署偵辦，涉犯兒少法部分警方另函請台北市政府社會局進行行政調查釐清。

公共場所拍攝不特定人群到底有無觸法？引發網友廣泛討論，新聞曝光確實增加民眾對於在公眾場所遭拍攝的憂慮感，數天前松山警方也接獲報案，民眾反映在南京三民捷運站有人拍攝直播疑似違法，警員到場查處後，發現民眾拍攝垃圾車及街景，研判應無違法和造成危害之虞，並未立案調查。