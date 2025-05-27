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大陸 大陸焦點 特派現場

影／山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」！　當地醫院傳「人滿為患」

記者陳冠宇／綜合報導

今（27）日11時57分左右，山東高密的友道化學有限公司廠房發生爆炸事故，現場升起數十公尺的橘色與黑色濃煙，且形似蘑菇雲，附近居民稱事發時聽到一聲巨響，附近多棟房屋玻璃被震碎。有大陸網友指出，當地醫院已經人滿為患。

綜合陸媒報導，畫面顯示，爆炸現場升起濃煙，廠區內有管道正在向外噴射白色氣體，有黃色氣體籠罩在廠區內。同時，廠區附近房屋玻璃疑似被爆炸震碎。

爆炸現場附近商鋪經營者介紹，該化工廠附近社區的居民正在疏散，遠離爆炸現場。爆炸導致附近學校玻璃被震碎，學生們已經暫時放假，有些學生被震碎玻璃劃傷。

「附近建築物玻璃都碎了，我沒敢摘口罩，聞著有股非常嗆人的味道，周邊的消防車都過來了，周邊村的幹部組織村民疏散，爆炸具體原因暫時不清楚」，該商鋪經營者說。

▲▼山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」。（圖／翻攝微博）

▲山東化工廠大爆炸後出現蘑菇雲。（圖／翻攝微博）

爆炸現場另外一商鋪經營者證實了上述說法。該經營者表示，爆炸發生後，相關部門立刻封鎖了現場。她距離爆炸現場大概3公里，爆炸聲音非常大，朝爆炸方向的窗戶都被震碎了，「好像是高壓線斷了，目前附近已經停電」。

據報導，當地消防救援隊伍已派出55車、232人到場處置。目前正在調查事故原因，救援還在進行中，尚不清楚傷亡情況。

一名微博網友「渝車車」表示，自己剛看直播高密人民醫院，「嗚嗚泱泱滿滿的患者和家屬，太嚇人了……」。

山東高密友道化學有限公司位於濰坊市高密仁和化工園區，佔地700餘畝，公司現有員工300餘人。該公司聚焦於高效低毒類農藥及其專用中間體，開發了硝化、氯化、胺化、重氮化、加氫、烷基化、氧化等多種危險反應的連續流工藝及成套設備。

▼濃煙直竄天際。（圖／翻攝微博）

▲▼山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」。（圖／翻攝微博）

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