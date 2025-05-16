台南永康工廠起火！疑電熱爐過熱釀禍　2員工急逃辦公室

▲台南永康一間塑膠工廠辦公室突起火，濃煙冒出，2名員工急逃幸未受傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區一間塑膠工廠16日下午驚傳火警，位於中山北路巷內的廠房3樓辦公處所突然起火，濃煙四起，現場2名員工迅速逃出，消防局獲報後派遣大批人車前往灌救，所幸火勢迅速撲滅，無人傷亡，初步疑似因電熱爐過熱引發火勢，起火原因仍有待釐清。

台南市消防局指出，16日下午1時47分許接獲報案，永康區中山北路762巷內一處工廠冒煙起火，立即派遣13車、30人趕往現場搶救，消防人員於下午1時56分到達現場、1時59分出水搶救，火勢在下午2時9分撲滅，進行殘火處理及排煙作業。

初步勘查，現場為塑膠皮、布、板、管材製造業，起火位置為3樓RC建物的一樓辦公室茶幾處，燃燒面積約1平方公尺。當時2名員工見火勢冒出後立即使用滅火器與水管進行初期滅火，並安全逃出無需送醫。現場有財損，起火原因初判為疑電熱爐過熱所致。為預防類似事故再度發生，轄區消防分隊將進一步對工廠施以防火宣導。

消防局呼籲，辦公室與工廠場所常使用高功率電器，應定期檢查電線電器狀況，並留意使用安全，落實初期防火措施，才能有效降低災害風險。