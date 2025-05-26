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黃仁勳赴瑞典獲頒榮譽博士！宣布打造AI中心　讚川普「很有遠見」

▲黃仁勳赴瑞典林雪平大學獲頒榮譽博士學位。（圖／路透）

▲黃仁勳赴瑞典林雪平大學獲頒榮譽博士學位。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

輝達執行長黃仁勳近日造訪瑞典，除獲頒林雪平大學榮譽博士學位，並宣布與當地重量級企業如愛立信、阿斯特捷利康，以及瓦倫貝格集團展開合作，推動瑞典AI基礎設施建設。黃仁勳指出，AI將對全球產業與社會帶來深遠影響，而每個國家都需要建構屬於自己的AI基礎設施，以支撐未來發展，同時他也盛讚美國總統川普推動的再工業化與科技出口政策「非常有遠見」。

這項瑞典合作案是輝達全球AI佈局計畫的一環，繼中東、台灣之行後，黃仁勳此行是他5月全球奔走的第三站。他指出，瑞典具備創意與能源優勢，但同時面臨勞動力短缺，因此建構先進AI基礎設施具高度必要性。據瑞媒TV4報導，該AI中心投資規模預計達數億瑞典克朗，預計最快於明年啟用。

▲黃仁勳赴瑞典林雪平大學獲頒榮譽博士學位。（圖／路透）

黃仁勳同時高度肯定美國前總統川普推動的科技出口與再工業化政策。他表示，美國曾在中國市場取得龐大成功，但近年市場份額縮水，因此川普致力於讓美國企業在全球銷售晶片、創造收入、促進國內投資與製造，這樣的策略「非常有遠見」。他強調，在美國本土製造、打造韌性供應鏈與多樣化布局，對企業競爭力而言極為關鍵。

此外，黃仁勳透露，輝達與瓦倫貝格家族淵源深厚，早在創業初期便建立合作關係。現任瓦倫貝格投資公司董事長馬庫斯．瓦倫貝格（Marcus Wallenberg）則表示，這項合作案是對未來的投資，也是企業面對快速科技變革的必要之舉。

此次黃仁勳的發言與佈局，也被視為他推動「輝達轉型為全球AI基礎建設企業」戰略的重要一步，配合川普政府撤銷拜登時期AI晶片出口限制，輝達近期已與沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國簽署類似合作協議，持續擴大全球影響力，鞏固AI領導地位。

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