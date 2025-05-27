　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回花東近千元！台鐵優惠僅95折　黃建賓批折扣低、要求中央加碼

▲60座大型風力發電機的計畫引發地方關注，立法委員黃建賓9日於立法院質詢經濟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲藍委黃建賓要求中央檢討並加碼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台鐵董事會今年2月拍板通過票價調漲方案，平均調幅約26.8%，台東至台北自強號票價從784元調漲為935元，6月23日進行調整。國民黨立委黃建賓多次要求中央推出花東專屬優惠票價，彌補東部鐵路量能不足及易受天災衝擊的情形，但根據媒體揭露，台鐵規劃的優惠方案最高僅95折，且必須與會員制綁定，黃建賓今（27日）指出，這存在三大問題，「折扣過低、不便長者使用、未同步訂票系統」，要求中央檢討，並提出更優惠的方案。

黃建賓表示，台鐵今年初宣布將調漲票價後，便率先要求中央在東部災損未完全恢復前，應凍漲東部幹線票價，若中央執意調漲，也必須考量東部鐵路量能及安全性仍較西部不足，研擬專屬花東居民的專屬優惠，以維護交通平權，此政策方向並在總質詢時獲得行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱承諾。

黃建賓說，先前質詢時就要求陳世凱部長，優惠方案不能只有會員制點數加倍，折扣比例也要調高，然而根據媒體今天揭露，台鐵推出方案仍只有「平日購票會員制點數5倍、假日3倍」，換算後僅是95折及97折優惠，且必須註冊為台鐵會員才使用。

黃建賓強調，目前台鐵規劃的草案存在三大問題，第一，「折扣比例過低」，若以95折優惠換算，購買一次台北台東來回自強號936元，只能折扣約47元，相較票價漲幅306元，根本是杯水車薪；第二，僅限會員制對於不太會使用智慧型手機的年長者而言，使用上相當不便，折扣恐怕看得到用不到；第三，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱先前已承諾，會在新票價上路前同步規劃好優惠方案，但新票價已在訂票系統上路，交通部仍未有明確方案。

黃建賓要求，針對目前的草案，交通部必須立刻檢討，提升折扣比例，務必讓花東民眾有感，彌補東部交通長年受到中央漠視的狀況；而除了會員制優惠，交通部也必須研擬可直接臨櫃折扣或實名制訂票直接折扣的方式，讓民眾使用上更方便。最後呼籲卓榮泰、陳世凱務必遵守政治承諾，提出務實有感優惠方案，千萬不要跳票。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」
斥資10億！四川「鐵達尼號」動工11年如廢墟
快訊／新冠爆19死、102重症　雙創新高
快訊／7縣市大雨特報！　一路下到深夜
台中男1人分飾3角　少女慘遭性侵
記憶卡變「失憶卡」！儲存空間灌水百倍
快訊／韓國民演員崔廷宇離世　享壽69歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

爆監院首長配車高達29台　國民黨酸李俊俋濫用公務車「不意外」

秀主計處公文打臉！　國民黨團控政院刪地方補助款就是違法

北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟、官員退席沒違法

回花東近千元！台鐵優惠僅95折　黃建賓批折扣低、要求中央加碼

朱立倫稱盼交棒！洪孟楷嘆「誰care」　黨魁是誰黨內早有定見

台大毒梟入境美國被逮　外交部：個人行為與替代役計畫無關

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

爆監院首長配車高達29台　國民黨酸李俊俋濫用公務車「不意外」

秀主計處公文打臉！　國民黨團控政院刪地方補助款就是違法

北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟、官員退席沒違法

回花東近千元！台鐵優惠僅95折　黃建賓批折扣低、要求中央加碼

朱立倫稱盼交棒！洪孟楷嘆「誰care」　黨魁是誰黨內早有定見

台大毒梟入境美國被逮　外交部：個人行為與替代役計畫無關

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

陳大天閃兵交保「照常演出」　鍾欣凌曝他近況：一到現場先道歉

狂賀！台灣桌球最強男雙　林昀儒、高承睿世界排名衝上第4位

和潤攜手華碩推「企業電腦租賃專案」　助攻中小企業數位轉型

遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」：不要拿猜測當事實

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」！　當局急撤300人

可成股東會董座、外資正面交鋒　聚焦現金部位、美債議題

大島優子閃電報喜生二寶！　「大手握小手」萌翻…嫁林遣都4年生2娃

獨門麵茶流沙蛋糕、玻璃媽祖廟！鹿港一日遊盤點3個療癒秘境

曾沛慈現身突3度大爆哭！　結婚3年鬆口「最新肚皮動靜」

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

政治熱門新聞

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

金城國中18禁考題老師是長年累犯　「臭娘炮」、「老衲的大X」也入題

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

反廢死公投遭中選會擋關！受害家屬轟國恥

吳宗憲一張圖酸爆李俊俋　轟公務車私用：把民眾當盤子？

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

曾爆大罷免賴清德下軍令　卓冠廷首還原原意：根本沒講民進黨主導

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

藍白委都缺席　國安會1600萬預算光速解凍

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

朱立倫稱盼交棒　洪孟楷：現在誰care？

更多熱門

相關新聞

台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

5月19日三峽78歲老翁衝撞機車和行人釀3命12傷，台南20日也發生汽車暴衝釀行人1死1傷，北市78歲翁無照衝撞釀8傷，台灣撕不掉行人地獄標籤，交通部長陳世凱表示，行人地獄形容詞「見仁見智」，今年前3個月行人死亡創新低，除加速改善行人環境外，無照駕駛比照酒駕重罰草案6月底將提行政院。

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

台東百工百業聚集聲援黃建賓　籲投「不同意」票

台東百工百業聚集聲援黃建賓　籲投「不同意」票

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈

關鍵字：

台鐵黃建賓花東鐵路局交通部陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面