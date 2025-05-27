旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

▲觀光署長周永暉。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

旅宿業缺工嚴重，產業爭取開放外籍移工。交通部觀光署長周永暉今於交通部520周年記者會受訪表示，已與勞動部達成共識，預計局部有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。

疫後各行各業缺工問題嚴重，其中，旅宿業缺工問題遲遲未解，業者爭取開放外籍移工，觀光署去年多次與勞動部開會研討未果。根據觀光署去年統計，疫後旅宿業缺口約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘則為外場及櫃檯人員，今年缺工人數仍在統計中。

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行政院長卓榮泰23日出席台北國際觀光博覽會開幕典禮時表示，為滿足產業發展所需人力，將推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業。

周永暉表示，過去確實希望旅宿業能有多一些人力，近期與勞動部達成共識，將局部有條件開放移工從事旅宿業，並設有附帶條件，像是要求移工具有一定語言能力，雇主須符合相關條件等，預計採專案方式進行，大方向已底定，細節仍待勞動部下半年公布。

針對開放移工預計補足人數，周永暉指出，由於申請聘用移工須符合一定條件，未必所有業者都有申請意願，因此暫無法估計可補足缺口。至於目前整體旅宿業缺工人數，他也說，最新數據仍在統計中。