　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

▲▼▲汽車駕照,汽車考照,汽車路考,路考,開車,開車族。（圖／公路總局提供）

▲汽機車考照筆試未來將取消是非題，選擇題將加嚴。（資料圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

為避免不適任駕駛滿街跑，汽機車考照要增加鑑別度，交通部研擬筆試中一半的「是非題」全取消，全面改選擇題，選擇題也將加嚴，答案選項將從3個增加為4個，降低矇對機率，目標2026年上路，預估每年約有54.9萬報考汽機車駕照人次將受影響。

台灣駕照容易取得，筆試通過率相當高，汽車筆試通過率85%、機車則有7成多，不適任駕駛滿街跑。交通部長陳世凱表示，交通部正通盤檢討整體駕照管理制度，從初學者的考照制度，違規者的回訓制度，到高齡者的換照制度，將在3個月內完成細部規劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中考照制度部分，陳世凱說明，除了新手駕訓過程外，將協助民眾更務實學習安全開車，駕訓訓練更落實外，考照希望更有鑑別度。

陳世凱指出，過往考照時題庫本翻一翻就可以考過，未來會讓大家更認知交通規則外，針對筆試很容易答對的題目正在篩選希望篩掉，希望可以促使熟讀安全法規，另很多民眾並非不願意守法，而是考照過程沒有學到或忘記，因此未來考照將更有鑑別度，路考和實地駕訓也一步一步推進中。

▲▼交通部長陳世凱主持520周年記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱主持520周年記者會。（圖／記者李姿慧攝）

公路局長陳文瑞表示，針對考照改革，目前汽車筆試題目有40題，其中20題為是非題，機車筆試題目則有50題，有一半也是是非題，因是非題在民眾不了解正確答案下，也有5成機率可猜對，難以鑑別民眾對交通法規是否真的瞭解，因此目前正研擬汽車和機車筆試時，將全面取消是非題，筆試全改為選擇題。

此外，選擇題也研擬加嚴降低民眾在不了解交通法規和安全下矇對機率，陳文瑞說明，選擇題部分，原本選擇題答案選項有3個可以選擇，未來將研擬改為4個，讓筆試考照更加有鑑別度。

公路局強調，考照筆試取消是非題，選擇題加嚴，並非要讓民眾考不到駕照，而是希望考照能夠有鑑別度。

目前汽車考照題庫有1400題，機車考照題庫包含認知檢測有1600題，公路局也規劃將淘汰答對率超過9成的題目，刪除掉沒有鑑別度的題目。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊女神「當富商小三」懷孕！林襄見名字表情變了
陶子三金典禮遭封殺！今出面疑遭外力介入痛失工作權
快訊／李俊俋道歉了：向副院長自請處分
快訊／台股殺逾200點！台幣午盤暫收「29字頭」　
夫妻1死1重傷！智商6歲兒天天找爸媽　他哽咽盼社會送暖
孫易磊日文流利！　驚艷日媒：令人由衷佩服
張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ube
房東請辭！千坪火鍋店5.3億求售　在地一看：未來不得了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李多慧甜唱〈戀人未滿〉　奶音讓粉絲融化：咬字比家寧清楚

快訊／12:57台南規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

想開店賣炒飯！　網點出「2大問題」：你要確定喔

快訊／高雄飆37.4度「亮高溫黃燈」　南北溫差達15度

明天鋒面接近全台變天　周四「雨勢最猛」由北往南擴大

台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

家寧控Andy劈腿！前台大醫：如果真這樣，忍到現在才說滿強的

婚禮遭政治人物亂入！議員揭1原因「真的不愛跑」　無奈吐心聲

西南季風明後天在南海建立　鄭明典示警：大雨更猛烈

今年已350萬國際旅客來台　觀光署研擬「非主要機場」包機優惠

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

李多慧甜唱〈戀人未滿〉　奶音讓粉絲融化：咬字比家寧清楚

快訊／12:57台南規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

想開店賣炒飯！　網點出「2大問題」：你要確定喔

快訊／高雄飆37.4度「亮高溫黃燈」　南北溫差達15度

明天鋒面接近全台變天　周四「雨勢最猛」由北往南擴大

台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

家寧控Andy劈腿！前台大醫：如果真這樣，忍到現在才說滿強的

婚禮遭政治人物亂入！議員揭1原因「真的不愛跑」　無奈吐心聲

西南季風明後天在南海建立　鄭明典示警：大雨更猛烈

今年已350萬國際旅客來台　觀光署研擬「非主要機場」包機優惠

特斯拉員工公開信「要馬斯克下台」！　自己反被解雇

朱立倫稱盼交棒！洪孟楷嘆「別再講了」　黨魁是誰黨內早有定見

聯盟更正紀錄：台鋼雙盜成立　蔣少宏阻殺率破5成仍搶眼

超商牛奶日優惠！7-11首創公益鮮乳助童　全家合作鮮乳坊新品開賣

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕！囂張4舉動曝…林襄見名字表情變了

台南女北上追愛！提行李領百萬訂喜酒　警拆穿騙局她淚崩

速霸陸「雙生TOYOTA入門休旅」將增油電版　一公升可跑28公里！

台中幽靈連署二度搜索　9人「抄錄不實名冊」複訊後交保

《咒術迴戰》真人舞台劇第四部！實力派演員出演「術師殺手」

挹注2億！193線壽豐至鳳林受災路段改善進度超前　明年4月完工

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

生活熱門新聞

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」羨煞一票人

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

相關新聞

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

旅宿業缺工嚴重，產業爭取開放外籍移工。交通部觀光署長周永暉今於交通部520周年記者會受訪表示，已與勞動部達成共識，預計下半年局部有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部宣布。

台灣本田新年式Rebel 500／S開賣

台灣本田新年式Rebel 500／S開賣

德卡車大廠MAN強化引擎＆油電技術

德卡車大廠MAN強化引擎＆油電技術

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5/31生效

台灣KIA高層人事異動！總裁李昌益卸任、5/31生效

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕

關鍵字：

汽車機車考照筆試交通部鑑別度是非題選擇題公路局陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面