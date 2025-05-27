汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

▲汽機車考照筆試未來將取消是非題，選擇題將加嚴。（資料圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

為避免不適任駕駛滿街跑，汽機車考照要增加鑑別度，交通部研擬筆試中一半的「是非題」全取消，全面改選擇題，選擇題也將加嚴，答案選項將從3個增加為4個，降低矇對機率，目標2026年上路，預估每年約有54.9萬報考汽機車駕照人次將受影響。

台灣駕照容易取得，筆試通過率相當高，汽車筆試通過率85%、機車則有7成多，不適任駕駛滿街跑。交通部長陳世凱表示，交通部正通盤檢討整體駕照管理制度，從初學者的考照制度，違規者的回訓制度，到高齡者的換照制度，將在3個月內完成細部規劃。

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其中考照制度部分，陳世凱說明，除了新手駕訓過程外，將協助民眾更務實學習安全開車，駕訓訓練更落實外，考照希望更有鑑別度。

陳世凱指出，過往考照時題庫本翻一翻就可以考過，未來會讓大家更認知交通規則外，針對筆試很容易答對的題目正在篩選希望篩掉，希望可以促使熟讀安全法規，另很多民眾並非不願意守法，而是考照過程沒有學到或忘記，因此未來考照將更有鑑別度，路考和實地駕訓也一步一步推進中。

▲交通部長陳世凱主持520周年記者會。（圖／記者李姿慧攝）

公路局長陳文瑞表示，針對考照改革，目前汽車筆試題目有40題，其中20題為是非題，機車筆試題目則有50題，有一半也是是非題，因是非題在民眾不了解正確答案下，也有5成機率可猜對，難以鑑別民眾對交通法規是否真的瞭解，因此目前正研擬汽車和機車筆試時，將全面取消是非題，筆試全改為選擇題。

此外，選擇題也研擬加嚴降低民眾在不了解交通法規和安全下矇對機率，陳文瑞說明，選擇題部分，原本選擇題答案選項有3個可以選擇，未來將研擬改為4個，讓筆試考照更加有鑑別度。

公路局強調，考照筆試取消是非題，選擇題加嚴，並非要讓民眾考不到駕照，而是希望考照能夠有鑑別度。

目前汽車考照題庫有1400題，機車考照題庫包含認知檢測有1600題，公路局也規劃將淘汰答對率超過9成的題目，刪除掉沒有鑑別度的題目。