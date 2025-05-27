台灣撕不掉「行人地獄」標籤　交長：形容詞「見仁見智」

▲交通部長陳世凱主持520周年記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

5月19日三峽78歲老翁衝撞機車和行人釀3命12傷，台南20日也發生汽車暴衝釀行人1死1傷，北市78歲翁無照衝撞釀8傷，台灣撕不掉行人地獄標籤。交通部長陳世凱表示，行人地獄形容詞「見仁見智」，今年前3個月行人死亡創新低，除加速改善行人環境外，無照駕駛比照酒駕重罰草案6月底將提行政院。

交通部原定5月20日當天舉辦520周年記者會，卻因19日三峽一名78歲老翁衝撞機車和行人奪命，讓記者會喊卡，交通部延至今天舉辦520周年記者會。

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交通部長陳世凱表示，每一起不幸的交通事故，對每個家庭都是無法抹滅的傷痛，交通部以「人本交通」為核心，堅持主動、積極作為，他上任後，推動「道安三箭」與「行人專用號誌」，初步已經看到成效，死傷開始下降，行人環境也看到相當多工程改善，包括人行道退縮、庇護島等。

陳世凱表示，縱然已經看到朝往好的方向再走，但不以此為滿足、2030年傷亡要降到一半；另針對無照駕駛，交通部去年底開始推動修法，今年6月底會將修法法案送到行政院，無照比照酒駕將有更嚴格要求；駕照管理部分包括考照將更有鑑別度，駕訓過程也要落實學習駕車技巧和安全觀念，另針對有不好習慣和違規、肇事紀錄者，也將研擬回訓制度的改革。

針對台灣依舊撕不掉「行人地獄」標籤，行人能好好走路卻成小確幸，陳世凱說，行人地獄是兩、三年國外媒體一篇報導有這樣形容詞，是否適合台灣，見仁見智，不過台灣交通事故比例比其他國家高，死傷比例也高，台灣交通狀況與其他國家不同，其他國家不會有這麼多車輛和機車，這是台灣現有的狀況，從教育、執法和監理層面努力。

▲交通部長陳世凱今率領「交通隊」舉辦520周年記者會。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱強調，這幾年政府真的很努力，4年花了400億元預算改善行的環境，他這一、兩年很明顯感受到馬路上的駕駛願意停等，大家已經啟動了，也正在改進中，停等比例越來越高，停等不是文化，是法規限制，必須要停等。

不過陳世凱指出，行人改善將持續推進，今年1月到3月數字行人死亡是有紀錄以來最低數字，雖然大家還是很不滿意，但這步伐仍要向前邁進，他對這樣速度也不夠滿意，希望能有更大服務改進。

至於回訓制度年齡是否會下修，讓駕駛人提早回訓，陳世凱表示，根據周邊先進國家案例，韓國、新加坡約65歲，日本則是70歲回訓，這也是參考對象，台灣設定75歲換照，是否要往前推進，目前正在收領各方意見，有些長者覺得身體很好，質疑為何要換照，交通部希望幫助更多人換照，強化駕駛能力，至於整體回訓擴及其他範圍將滾動式檢討。

無照駕駛罰則將比照酒駕加重部分，陳世凱表示，根據經驗，一犯再犯的累犯約占7成，目前罰則讓違規者不會害怕或擔心，未來要把罰款金額提高，比照酒駕，累計沒有上限，也就是未來罰則不會有上限，即便有錢，一次一次被抓後，也會有壓力，還有扣車和扣牌後，對一些駕駛人來說會達到嚇阻作用。