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大陸 大陸焦點 特派現場

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

▲。（圖／CFP）

▲女子因感染李斯特菌導致流產。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸廣東一名懷孕37週的30歲女子日前因感染李斯特菌，導致流產，令她十分自責。她推測飲食紀錄發現，自己一共食用了2次冰箱冷藏的食物。婦科醫師樊益攀對此表示，冰箱是李斯特菌的溫床，該名女子的流產原因，跟食用冷藏食物有關。

據《江蘇新聞》報導，該名女子表示，她某日吃了放在冰箱的生小黃瓜，以及開封放冰箱三天的奶油，「我孕期不吃剩菜剩飯，從冰箱裡拿出來的牛奶，也會加熱再喝，雞蛋也是全熟才吃。」

▲冰箱是李斯特菌的溫床。（示意圖／Unsplash、Pexels）

▲冰箱是李斯特菌的溫床。（示意圖／Unsplash、Pexels）

她難過說道，「流產已經過了12天，我每天都在無盡的自責當中，如果我早點去醫院，孩子是不是可以救下來，懷胎九個月，生育損傷、心理打擊、工作停滯，無不讓我痛苦。」

樊醫師表示，李斯特菌病多發生於夏秋兩季，6至9月為發病高峰，冰箱是李斯特菌的溫床，「它跟其他菌的生物特性有點不一樣，在4℃左右的時候，它依然能夠在冰箱裡面自由生長，所以會導致大家產生一個誤區，就是我食物在冰箱裡放過了，可能還沒有腐敗，我可以正常地進食，但是這個時候，李斯特菌在這些食物上，可能已經開始進行，大量的繁殖，被人體攝入之後，就容易導致發病。」

▲女子吃了冰箱中的生小黃瓜。（示意圖／取自pixabay）

▲女子吃了冰箱中的生小黃瓜。（示意圖／取自pixabay）

醫生指出，李斯特菌感染較為隱蔽，一般成人感染後通常會出現，輕微的流感症狀，多無特異性，常見症狀為發燒、噁心、關節疼痛等，孕婦、嬰兒等免疫力低下的人群，如果不幸感染，後果可能會比較嚴重。

樊益攀表示，李斯特菌還有一個特性，它除了能夠感染孕產婦，它還能夠透過胎盤的屏障，垂直感染胎兒，會導致發育的停止，還有一些不良的妊娠事件，除了母體本身的症狀之外，可能對於胎兒的表現要特別注意，「如果你一旦發現胎兒好像跟平時相比，胎動的次數變得異常了，或者胎兒的活動度，明顯地跟以前不一樣，必須要到醫院來就診。」

醫生強調，李斯特菌是一種食源性致病菌，高風險族群要避免感染，一定要形成科學的飲食習慣，「李斯特菌在70℃的環境下，2到3分鐘即可滅活，所以從冰箱取出的食物，最好加熱後再食用，對孕產婦而言，特殊時期最好避免生食，包括食用衛生狀況不明的冷飲，如機打冰淇林、果切外帶等。」

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