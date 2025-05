車禍下車查看「遭對方猛撞拖行亡」　美孕婦看演唱會返家遇死劫

▲孕婦看完演唱會回家途中,遭人駕車猛撞並拖行致死。(示意圖/VCG)

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約24日深夜發生一起車禍,其中一名駕駛、32歲孕婦下車確認車輛狀況,沒想到對方駕駛直接猛踩油門狠撞這名孕婦,把她沿路拖行致死之後棄車逃逸。其實這名孕婦才剛懷孕,準備與丈夫迎接第一個孩子,但卻在看完演唱會開車回家途中發生車禍,且被拖行致死,令家屬相當心碎。

紐約郵報報導,32歲孕婦希蘇尼(Tiffany Cisuni)24日剛看完樂壇天后碧昂絲(Beyoncé)的演唱會,從體育場開車返家途中發生車禍,與一輛休旅車有輕微碰撞。

希蘇尼當時下車查看狀況,但休旅車駕駛卻猛踩油門從希蘇尼身後狠狠撞上,將她沿路拖行,甚至逆向行駛,且又撞上其他車輛,隨後棄車步行逃離現場。

警方接獲報案電話後趕赴現場,發現希蘇尼已經沒有任何反應,送醫後宣告不治。她的公婆心碎透露,希蘇尼才剛懷上身孕,正處於第一孕期,要和丈夫詹姆斯(James)迎接兩人的第一個孩子。

警方指出,這名休旅車駕駛仍在逃。

Pregnant woman, 32, mowed down by hit-and-run driver after late-night fender bender in NYC: police https://t.co/FuGT1h1nZ0 pic.twitter.com/uZ3pRe5Fi9