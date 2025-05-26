車禍下車查看「遭對方猛撞拖行亡」　美孕婦看演唱會返家遇死劫

▲孕婦看完演唱會回家途中，遭人駕車猛撞並拖行致死。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約24日深夜發生一起車禍，其中一名駕駛、32歲孕婦下車確認車輛狀況，沒想到對方駕駛直接猛踩油門狠撞這名孕婦，把她沿路拖行致死之後棄車逃逸。其實這名孕婦才剛懷孕，準備與丈夫迎接第一個孩子，但卻在看完演唱會開車回家途中發生車禍，且被拖行致死，令家屬相當心碎。

紐約郵報報導，32歲孕婦希蘇尼（Tiffany Cisuni）24日剛看完樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）的演唱會，從體育場開車返家途中發生車禍，與一輛休旅車有輕微碰撞。

希蘇尼當時下車查看狀況，但休旅車駕駛卻猛踩油門從希蘇尼身後狠狠撞上，將她沿路拖行，甚至逆向行駛，且又撞上其他車輛，隨後棄車步行逃離現場。

警方接獲報案電話後趕赴現場，發現希蘇尼已經沒有任何反應，送醫後宣告不治。她的公婆心碎透露，希蘇尼才剛懷上身孕，正處於第一孕期，要和丈夫詹姆斯（James）迎接兩人的第一個孩子。

警方指出，這名休旅車駕駛仍在逃。