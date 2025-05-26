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澎湖雙胞胎孕婦異常出血　凌天航空後送高雄榮總

▲凌天航空展現醫療使命 成功救援妊娠軍眷孕婦。（圖／凌天航空張裕生提供）

▲離島醫療新典範，凌天航空與國軍聯手守護軍眷孕婦。（圖／凌天航空／張裕生提供，下同）

記者郭世賢／澎湖報導

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空於25日凌晨創下全國民航首例，成功運用航空專用嬰兒保溫箱後送一名出生僅4天的男嬰。完成任務返航後，機組人員甫用餐完畢即再度接獲緊急通知，三總澎湖分院一名妊娠20週的孕婦出現出血症狀，需立即後送高雄榮總接受治療。

據醫療團隊說明，該名孕婦上午如廁時發現異常出血，經三總澎湖分院診斷為子宮頸閉鎖不全。考量若發生早產需專業醫療團隊全天候照護，院方立即啟動緊急後送機制。特別的是，這對軍人夫妻首胎即為雙胞胎，同僚獲悉後主動協助整理住院物品，讓丈夫能專心辦理醫療手續，展現國軍同袍間深厚情誼。

▲凌天航空展現醫療使命 成功救援妊娠軍眷孕婦。（圖／凌天航空張裕生提供）

凌天航空機組人員特別關注初產婦的情緒狀態，全程給予專業醫療照護與心理支持。值得一提的是，該公司多名成員為退伍軍人，曾獲退輔會頒發優良廠商認證，此次任務再次體現退伍軍人持續守護社會的使命感。後送任務於12時15分自澎湖機場起飛，13時13分平安抵達高雄榮總，全程僅耗時58分鐘。

針對離島重症產婦與嬰幼兒後送需求，澎湖衛生局長陳淑娟指出，目前中南部僅臺中中國醫與高雄長庚設有兒童專科急診。她強調醫療後送是平衡離島醫療資源的重要政策，未來將加強培育在地公費醫護人才，逐步完善離島醫療體系。此次任務不僅展現台灣緊急醫療後送的專業能力，更凸顯社會對軍人家庭的特別關懷與支持。

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