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社會 社會焦點 保障人權

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局莿桐派出所員警陳昱盛、秦伯琳25日凌晨，巡邏至彰鹿路與彰水路口時，遭一名王姓駕駛焦急攔車求助，原來是坐在車內孕妻羊水已破，情況危急。員警見狀立即鳴笛開道，引導車輛疾馳送醫，將原本10分鐘的車程縮短至3分鐘內火速抵達彰化秀傳醫院，順利生產，母子均安。

▲員警為急產婦鳴笛開道。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲員警為急產婦鳴笛開道。（圖／警方提供）

▲員警為急產婦鳴笛開道。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲員警為急產婦鳴笛開道平安抵達醫院。（圖／警方提供）

這起事件發生在5月25日凌晨3時30分左右，當時莿桐派出所員警陳昱盛、秦伯琳正在執行巡邏勤務，行經彰化市彰鹿路與彰水路口時，突然被一名王姓男子焦急攔車求助。原來王男的妻子即將生產，羊水已破，需緊急送醫，但因情況緊急，擔心自行駕車延誤就醫，於是請求警方協助開道。

▲員警為急產婦鳴笛開道。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲員警為急產婦鳴笛開道平安抵達醫院。（圖／警方提供）

兩名員警見狀立即開啟警笛，一路引導王男的車輛快速前往彰化秀傳醫院。原本從該路段到醫院約需10分鐘車程，但在警方的開道下，僅花3分鐘就安全抵達，讓醫護團隊能及時接手處理。經過緊急處置後，孕婦順利生產，母子均安，成功化解一場可能的危機。

事後王先生對警方的熱心協助深表感謝，他表示當時情況非常緊張，幸好有員警的幫忙，才能在最關鍵時刻將妻子平安送達醫院。警方則強調，為民服務是警察的職責，能及時幫助民眾解決困難，也是他們最大的成就感。

▲員警為急產婦鳴笛開道。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲員警為急產婦鳴笛開道，原本需10分鐘路程，火速3分鐘抵達醫院。（圖／翻攝自Google Map.）

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