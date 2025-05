報新聞一半羊水破了！　女主播忍陣痛「播完3小時」才生

▲ 賈奎斯一邊忍受陣痛一邊完成3小時播報。(圖/翻攝自IG、X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約州CBS6奧爾巴尼(Albany)電視台懷孕女主播奧莉維亞.賈奎斯(Olivia Jaquith)日前在主播台上出現陣痛、破水等生產徵兆,但仍堅持完成3小時的晨間新聞,還在直播中親自與觀眾分享,引發網友熱議。

After Olivia Jaquith’s water broke hours before her anchoring slot for WRGB’s morning broadcast, she explained why she would continue to work through her labor. https://t.co/n0qvR1E4xG pic.twitter.com/A9GY7ghQzF