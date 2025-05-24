報新聞一半羊水破了！　女主播忍陣痛「播完3小時」才生

▲ 賈奎斯一邊忍受陣痛一邊完成3小時播報。（圖／翻攝自IG、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州CBS6奧爾巴尼（Albany）電視台懷孕女主播奧莉維亞．賈奎斯（Olivia Jaquith）日前在主播台上出現陣痛、破水等生產徵兆，但仍堅持完成3小時的晨間新聞，還在直播中親自與觀眾分享，引發網友熱議。

After Olivia Jaquith’s water broke hours before her anchoring slot for WRGB’s morning broadcast, she explained why she would continue to work through her labor. https://t.co/n0qvR1E4xG pic.twitter.com/A9GY7ghQzF — E! News (@enews) May 22, 2025

美媒ABC報導，21日晨間新聞節目一開始，賈奎斯的搭檔主播鄧恩（Julia Dunn）便笑著向觀眾說道，「今天早上我們確實有重大突發新聞，奧莉維亞的羊水破了，她正在陣痛中播報新聞。」

賈奎斯則回應，「初期陣痛啦，初期陣痛。」雖然預產期已經過了2天，她仍笑稱，「我很高興能在這裡，我會盡可能坐鎮主播台越久越好」，「但如果我消失了，就是去生了」。

賈奎斯受訪提到，她其實可以選擇回家休息，但與其在醫院焦急等待，她寧可在工作中度過。她已於22日生下兒子昆西（Quincy），事後回憶道，當時所有晨間新聞的同事都在開玩笑逗她，反而有助她分散注意力撐過陣痛。