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陸男便祕4個月「腹腫如懷孕」　醫掏出2公尺壞死「屎前巨蟒」

▲大陸一名男子便祕4個月，腹部隆起如孕婦，經醫生開刀後取出2公尺壞死結腸。（圖／翻攝荔枝新聞）

▲大陸男子便祕4個月，腹部隆起如孕婦，經醫生開刀後取出2公尺壞死結腸。（圖／翻攝荔枝新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇南京一名40歲柏姓男子患有先天性「巨結腸」，長期飽受便祕困擾，因擔心動手術而延誤治療，竟長達4個月未排便，腹部嚴重腫脹如「懷胎十月」的孕婦，這才願意就醫尋求協助。醫師術後從男子體內取出2公尺長、10公斤重的壞死結腸，猶如蟒蛇一般，需要兩個人聯手才能撐起，十分駭人。

▲大陸一名男子便祕4個月，腹部隆起如孕婦，經醫生開刀後取出2公尺壞死結腸。（圖／翻攝荔枝新聞）

《荔枝新聞》報導，男子平躺在床上，腹部隆起就像一個十月懷胎的孕婦，整個腸子在肚子裡面，盤起來就像蟒蛇一樣，可能有兩三米（公尺）。

南京江北醫院院長嵇振嶺指出，柏男平躺時腹部隆起，肚內腸道盤旋堆積如蟒蛇，長度達兩三公尺，「經影像與臨床評估，發現其結腸直徑擴大至30公分，且部分組織已出現壞死與功能喪失，需立即手術處理。」

南京江北醫院普外科副主任劉宗航表示，患者其實已經排了手術，患者比較糾結，兩次選擇延期手術，但這次因為病情實在是特別嚴重，「疾病拖延太久，結腸已嚴重病變，失去了正常的結構及功能。如果再不手術，柏先生將會有生命危險。」

▲大陸一名男子便祕4個月，腹部隆起如孕婦，經醫生開刀後取出2公尺壞死結腸。（圖／翻攝荔枝新聞）

嵇振嶺透露，結腸主要是一個吸收水分跟排便的功能，結腸的淤積，如果是還排不出來，會變成結腸梗阻，結腸梗阻以後細菌通過黏膜的屏障，就會產生一些中毒的作用，「病人4個月不排便，所以說也不能吃飯，就靠掛水、營養很差、很消瘦。」

醫師提醒，巨結腸主要表現為腸腔擴張、腸道功能紊亂，嚴重時可引發腸梗阻、感染甚至腸破裂，危及生命，其病因多樣，包括先天性因素、各類便祕、腸道病變、神經源性疾病等，其中長期便祕引發的繼發性結腸擴張最為常見。

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