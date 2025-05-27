新北某國小老師「暴力管教」重摔學生　教育局證實：最重解聘

▲新北某國小爆發班導師暴力管教。（圖／免費圖庫，示意圖）

記者許敏溶／台北報導

新北市某國小班導師，遭到家長指控對學生肢體暴力，包括拉扯學生造成摔倒在地，以及疑似有踢桌子動作導致孩子受傷。新北教育局今（27日）表示，校方已完成校安通報，成立調查小組，全案依程序辦理中，並將該名教師暫時調離現職，暫停與該班學生接觸，若經查屬實，將依《教師法》及相關規定，最重可處停聘或解聘處分。

新北市教育局表示，經過了解，校方在4月12日時，受理該師任教班級家長，反映疑似不當管教事項，該師在課堂間管理班上某位學生上課聊天，有拉扯學生造成摔倒在地情形。而針對該案，校方已完成校安通報、召開校事會議，成立調查小組，加速後續調查訪談，全案依程序辦理中。

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此外，新北教育局表示，5月23日，該班有另一名家長提出該師因管理課堂秩序，上課時學生躲在桌子下，該師疑似有踢桌子動作，導致孩子受傷情形。教育局已經責成學校即刻釐清事件經過並依規定啟動調查。

面對該師連續發生狀況，新北教育局表示，該校已組成教師輔導小組積極觀察該師課堂管理，將該名教師暫時調離現職，暫停與該班學生接觸，以確保正向管教，同時也會妥適安排該班課務，確保學生學習權益。

新北教育局強調，絕不容忍任何不當對待學生行為，若經查屬實，將依《教師法》及相關規定，提報教師考核會或評審會議，視情節最重可處以停聘或解聘處分。教育局也已責成學校啟動學生輔導與關懷機制，並納入必要輔導資源。後續也將持續推動教師正向管教研習與實務支持，打造友善安全的學習環境，保障學生身心安全與學習權益。