家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」：出現都在為自己扣分

▲家寧再控Andy。（圖／翻攝自IG／chianing_baby、andy1994x）



記者鄺郁庭／綜合報導

家寧與Andy老師日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。家寧26日再度於頻道上傳新片發聲，除了再強調自己沒拿過頻道收益，也爆料指控Andy在交往期間劈腿，讓她深受打擊。對此，網紅「鬼才阿水Awater」傻眼直呼，「家寧的公關團隊跟法務在幹嘛？」

鬼才阿水表示，兩人分手後唯一關乎公眾層面的只有「家寧單方面取得頻道」，但無法維持頻道經營，導致粉絲轉向支持Andy老師，過程中的金流與資訊不透明才是眾人憤恨不平的主因，瞎扯旁枝末節都無法幫家寧加到任何分數。

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他強調，「家寧唯一該交代的，就是到底這段期間的錢跑去哪裡了，為什麼Andy老師沒有拿到他該有的金額」，而不是一下友人出來爆料Andy很有錢，一下又扯Andy老師情感出軌。

鬼才阿水忍不住直呼，即使兩人是公眾人物，但感情是私人領域，就算Andy真的對不起家寧，那也是該跟女方道歉，不是跟公眾，「更別說你們又還沒結婚，就算分手了不代表妳能把他的錢全部拿走啊啊啊啊啊…」

對於家寧處理事件的方式，他也感到納悶，「還是既然無法為自己加到任何分數，乾脆用盡各種方式毀滅對方？」但這種行徑就是人家口中的恐怖情人。

他直嘆，與其有時間搞這些有的沒的，不如想想怎麼充實自己，「不要拿了這麼多錢，連找個專業團隊幫忙製作內容都沒辦法，講個話口齒不清還不知所云，連人家韓國來的李多慧表達能力都比妳好。」更開酸，「每出現一次都在為自己扣分，真的也是不容易，堪稱教科書等級『行走的公關危機』。」