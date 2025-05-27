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英王查爾斯罕見訪問加拿大　外媒分析：回應川普「第51州」言論

▲▼英王查爾斯（King Charles III）罕見訪問加拿大。（圖／路透）

▲英王查爾斯（King Charles III）與卡蜜拉王后（Queen Camilla）罕見訪問加拿大。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英王查爾斯三世27日飛抵加拿大首都渥太華，展開一場具高度象徵意義的訪問，成為近70年來首位親自為加拿大國會主持開議的英國君主。外界認為，這趟短短兩天的訪問，不只是對加拿大的支持，也是在回應美國總統川普數度聲稱想將加拿大納入美國領土的說法。

根據《路透社》報導，現年76歲的查爾斯（King Charles III）自2022年9月登基以來，首次以國王身分訪問加拿大。由於他正進行癌症療程，公開活動明顯減少，這次成行顯示出他對加拿大的重視。

查爾斯與卡蜜拉王后（Queen Camilla）抵達當地機場後，由加拿大總理卡尼（Mark Carney）與總督賽門（Mary Simon）親自迎接。卡尼也邀請查爾斯主持國會開議，這也是自女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）68年前的開議演說以來，首見英國君主再次執行這項任務。

▲▼英王查爾斯（King Charles III）罕見訪問加拿大。（圖／路透）

▲查爾斯近來頻頻釋出挺加拿大立場的訊號。（圖／路透）

查爾斯將於28日赴參議院發表約25分鐘的「王座演說」（speech from the throne），這場演說將正式開啟國會新會期，也是加拿大史上第三位君主親自登場。加拿大身分與文化部長吉布爾（Steven Guilbeault）形容這是「歷史性的時刻」，象徵著民主制度、王室傳承以及加拿大人團結的精神。

查爾斯近來頻頻釋出挺加國立場的訊號，不除了公開自稱「加拿大國王」，也多次佩戴象徵榮譽的加拿大勳章，還讚譽加拿大國旗是「令人驕傲與欽佩的象徵」。

外界認為，他的作法是在向川普（Donald Trump）喊話；川普多次公開表示希望讓加拿大成為美國第51州，雖然語氣戲謔，但已引發加拿大朝野不滿。

不過，查爾斯也得在英美外交之間取得微妙平衡。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）正努力拉攏川普，維持雙方在烏克蘭及貿易政策上的合作。施凱爾今年2月造訪白宮時，還公開展示查爾斯的邀請函，表示將邀請川普破例再度進行國是訪問，這舉動讓不少加拿大人感到不滿。

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