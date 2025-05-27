用雙耳雙腳解鎖大溪　鳳飛飛講唱會與走讀活動精彩上演

▲鳳飛飛講唱會。（圖／大嵙崁提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為傳承台灣樂壇永恆「帽子歌后」鳳飛飛的追夢奮鬥精神，桃園市政府攜手大嵙崁文教基金會及鳳飛飛慈善基金會，舉辦《盤過思念的山》括系列活動，日前推出鳳飛飛講唱會與走讀活動，期各地民眾用雙耳、雙腳，解鎖不一樣的大溪。

大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧26日表示：「《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動不僅是對鳳飛飛音樂成就的致敬，也是大溪在地文化成果的融匯貫通。講唱會及走讀活動只是系列活動的開端，後續還有主題特展及歌唱競賽活動，期盼能讓鳳飛飛的精神跨世代流轉，更讓大溪的文化風貌與故事在地生根，持續吸引更多人走進這座充滿溫度與記憶的小鎮。」

《盤過思念的山》系列活動將持續至6月底，歡迎民眾踴躍報名參加後續講唱會與走讀活動。市府文化局指出，《盤過思念的山》鳳飛飛金曲講唱會與走讀首場活動，5月24日在大溪文化會館演藝廳及大溪街區舉辦，呈現鳳飛飛音樂與大溪文化的緊密連結，喚醒民眾對這位國民天后及其故鄉的深厚情感。

▲金曲走讀活動從鳳飛飛故事館出發。（圖／大嵙崁提供）

「金曲走讀」活動，設計「一景一曲」沉浸式步行體驗，由熟稔鳳飛飛生平故事的大溪文史工作者、達文西瓜藝文館館長黃建義帶領，精選大溪地景結合十二首鳳飛飛經典名曲，讓參與者在行走間感受音樂與地方記憶的交融，透過手機掃描QR Code即時欣賞歌曲影音，感受音樂與地景的完美共鳴。

活動從鳳飛飛故事館出發，以象徵希望與溫暖《彩虹的呼喚》迎接大家，來到鳳凰樹下，隨著《往事如昨》喚起青春回憶；經過大溪公園的落羽松區，耳邊響起《松林的低語》，營造自然與懷舊氛圍；登上超然亭，以《如果你是一片雲》陪伴遠眺山水時刻；走訪鳳飛飛故居時，以《敲敲門》展現她平易近人的歌后形象；最後在和平老街，以《來來來》邀請大家一同走進鳳飛飛的音樂世界，也走進大溪的日常生活。黃建義老師細膩生動的導覽，搭配現場環境與歌曲歌詞的解說，讓參與者彷彿穿越時空，親身體會鳳飛飛的生命視角與大溪的文化底蘊。

大嵙崁文教基金會表示，金曲講唱會場次資訊：

6/07（六）｜祝你幸福：朱海君 × 灣聲樂團

6/14（六）｜想要彈同調：朱海君 × 許富凱 × Acapassion 阿卡佩炫人聲樂團

索票方式

【走讀報名連結】：

5月場次

6月場次