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台東舊香蘭遺址走讀活動　助外地民眾認識當地生活

▲舊香蘭遺址走讀活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲舊香蘭遺址走讀活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

舊香蘭考古遺址走讀活動從社區角度推廣遺址教育，由台灣義築協會與台東縣政府合作，連結周圍聚落，串聯香蘭社區發展協會、新香蘭文化健康站、原鄉部落重建基金會、在地工作坊及店家等，村長與移居者、長輩們及青年們皆積極參與導覽員培訓。台東縣府文化處表示，這是雙贏的機會，讓在地人介紹在地文化，既能保存文化資產，又能促進理解與尊重。

台東縣政府指出，遺址周圍是一片編號2518的保安林地，這裡孕育了多種原住民食用與藥用植物、乘載南島語族記憶的構樹以及台灣原生樹種等，保護著南迴的野生動物與人類生活，然而，這片林地也面臨環境污染的挑戰，隨處可見的垃圾提醒我們關注環境永續議題。

在遺址旁的共學基地【香蘭之森】舉辦陶紋飾圖騰轉印工作坊，這是南迴義築工作站與在地社區共同打造的多元學習空間，適合推廣遺址及木育活動，轉印過程模擬史前人類製作陶器後加上紋飾的情境，與會者們以雙手創作，迎接古老記憶的海風，探索文化之美。

文化處說明，舊香蘭考古遺址位於海邊，出土的珍貴文物現存於國立台灣史前文化博物館，走讀活動也帶領大家進入博物館並認識考古學者的工作。在導覽員的精彩解說下，得以穿越千年，從出土文物的精緻造型窺見史前人類的精湛工藝和對生活的重視，展現當時多樣而繁榮的景象，與新香蘭拉勞蘭部落Lalaulan（排灣族語意為「肥沃之地」）相互呼應。

以走讀連結當地歷史與人文，透過感官體驗領會香蘭千年來的生命延續，舊香蘭遺址不僅讓民眾認識台灣的史前文化與地理重要性，也期待藉由在地導覽活絡周邊商家，踏上史前人的足跡見證繁榮，讓當代社會重新思考台灣的優勢與價值。

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