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桃園大嵙崁獅子會交接典禮　周矢綾：星空下的難忘回憶

▲桃園大嵙崁獅子會會長交接星空下舉行

▲周矢綾總監(中)主持桃園大嵙崁獅子會交接典禮。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝您們，那一年，出席星空下的獅子會會長就交接典禮，一起留下難忘的回憶！國際獅子會300B3區大嵙崁獅子會7日晚間，於大溪區綠果子農場舉行第10-11屆卸、新任會長交接。新任會長簡士豪說，大嵙崁是大溪的舊名，但是很多人不知，有一回他出席一場活動，司儀介紹是「大崁嵙」，在場大溪人聽了都笑了！

▲桃園大嵙崁獅子會會長交接星空下舉行

▲披會長綵帶

國際獅子會300B3區新任美女總監周矢綾說，大溪區綠果子農場是簡士豪會長和家人共同經營，有露營區和餐廳，是戶外休閒活動的好所在。對於，簡會長選擇在自家農場戶外舉行獅子會長交接，雖沒有舒適的空調，但有徐徐的自然風，和會場架設的多台電風扇，以及唯恐與會人士飽受蚊子叮咬、特別準備放在桌上的防蚊疫，也算是相令人的難忘的交接典禮。

▲桃園大嵙崁獅子會會長交接星空下舉行

▲大溪國小同學表演大溪節慶特色「大仙尫」

尤其是，交接典禮安排大溪國小同學，在校長帶領下表演大溪節慶特色「大仙尫」，以及獅嫂們演出的舞蹈，戶外放煙火，都相當接地氣和熱鬧，很是不一樣！

▲桃園大嵙崁獅子會會長交接星空下舉行

▲獅嫂們演出舞蹈

周矢綾總監感謝300B3區創區總監葉順英，一年來，完成創區元年所有的社會服務，同時肯定大嵙崁獅子會卸任會長黃朝舜，帶領獅友熱哀地方公益活動，為獅子會廣結各方善緣。大嵙崁獅子會新任會長簡士豪說，參與獅子會的公益服務，不只要出錢，還得出力、出時間，感謝媽媽和妻子的支持，才能積極參與獅子會的社會服務。

▲桃園大嵙崁獅子會會長交接星空下舉行

▲煙火秀

300B3區大嵙崁獅子會由現任市議員李柏坊創立。簡士豪表示，未來，在歷屆會長指導及獅友們支持下，將推動更多有意義的社會服務和公益活動，增加獅友之間凝聚力，吸引更多地方人士加入，茁壯成長。

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