動作要快！　鳳飛飛金曲講唱會5／12起開放索票

▲《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動，即將陸續登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府攜手大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會，舉辦《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動，首先展開的「金曲講唱會」，於5月24日、6月7日與6月14日，於大溪文化會館演藝廳舉行，索票自5月12日起開放，數量有限，索完為止，索票請洽鳳飛飛故事館Facebook粉絲專頁。

鳳飛飛故事館10日表示，鳳飛飛金曲推廣系列活動以1970至2000年代鳳飛飛的經典金曲為核心，推出四大主題「金曲講唱會」「金曲走讀」「金曲特展」「鳳飛飛金曲歌唱競賽」內容，以全新的方式，對大溪的女兒鳳飛飛音樂成就的深切致敬，延續國民天后鳳飛飛的文化精神。

▲鳳飛飛金曲推廣系列活動，即將陸續登場。

大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會誠摯邀請民眾，從一首歌開始，一場思念的旅程悄然展開，一同走進鳳飛飛的歌聲裡，在旋律中尋回記憶裡的溫柔與勇氣，感受屬於大溪、屬於台灣、屬於每一個人的美好年代。

被喻為台灣樂壇永恆的「帽子歌后」鳳飛飛，一生於海內外發行逾百張專輯，以溫暖堅定的歌聲陪伴無數人成長，不僅是華語音樂的經典象徵，更在海內外獲獎無數，為傳承這份動人的文化力量，桃園市政府111年於大溪區設立「鳳飛飛故事館」，積極推動文化保存與再生。