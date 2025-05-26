部落智慧再啟航！台東部落大學將成立文化傳習資源中心

▲台東部落大學推動南島民族交流邁新頁。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

邁入第24年的台東縣原住民族部落大學，26日下午於台東縣政府一樓大禮堂舉辦校務會議暨開課說明會。縣長饒慶鈴親自出席，為各分校主任與講師頒發聘書，並表達感謝之意。同時宣布，台東部落大學將成立「文化傳習資源中心」，作為整合部落教育與文化記憶的平台，期望藉此深化部落智慧傳承、擴展課程內涵，強化台東作為南島民族文化樞紐的地位。

饒慶鈴指出，自111年起，部落大學計畫轉型由縣府自辦，始終以「文化傳承、終身學習、多元共融」為核心精神，致力於發展原住民族在地知識與文化教育。未來新設的文化傳習資源中心預計於7月啟用，屆時將取代原設於原住民族行政處的辦公室，成為部落大學對外溝通的主要窗口與核心據點。她期許，這座中心不只是課程平台，更是部落聚會、組織交流與原住民終身學習的推動基地。

原民處則補充說明，今年部落大學課程申請踴躍，內容涵蓋產業發展、語言文化與社群實用技能等多元面向。延續「南島民族航海」主題，部落大學今年將迎來重要突破——預計6月底邀請外籍造船專家來台，與部落族人合作打造融合海岸阿美族、蘭嶼達悟族與南島文化特色的跨島帆船。這項實作計畫不僅記錄傳統工藝，也彰顯台東在文化傳習與國際連結上的亮眼成果。

此外，部落大學亦規劃開辦導覽人員培訓課程，並將邀請來自帛琉及密克羅尼西亞的傳統航海與造船專家來台進行技術交流，促進太平洋島國之間的文化互動與經驗分享。這項國際合作被視為深化台灣與太平洋島國歷史與文化連結的關鍵里程碑。

今年度蘭嶼地區亦將新增雅美（達悟）族語文化與技藝課程，持續支持族語與技藝復振。