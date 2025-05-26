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曾被酸「窮人撿角」！他父母雙亡逆境上台大　今再獲總統教育獎

▲翼友福榮獲2025總統教育獎，六龜高中校長楊茂青讚許他擁有堅毅的精神 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲翼友福榮獲2025總統教育獎，六龜高中校長楊茂青讚許他擁有堅毅的精神 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市六龜高中應屆畢業生翼友福，自幼父母雙亡，拉拔他長大的祖父母在新冠疫情前後相繼離世，在雙重打擊下，他刻苦自勵向學，成功錄取台大社會學系，沒想到卻遭網友嘲諷「窮人上台大撿角」，事件發酵後，高雄市長陳其邁、雄中校長莊福泰都為他的境遇感到心疼，紛紛發文替他讚聲。翼友福不僅是六龜高中創下以來首位錄取台大的學生，今年也榮獲2025年總統教育獎，消息傳出後，全校師生、在地居民都備感榮耀。

高雄市今年有四學生獲得2025年總統教育獎的殊榮，分別是六龜高中翼友福、苓雅區五權國小黃昊恩、左營區左營國小曾釩銨與高雄師範大學蔡奕琳，他們有的來自偏鄉，有的身障、有的曾歷重病，卻都以驚人的毅力與熱愛學習的精神，活出了比常人更豐沛的生命力。總統府預定於7月4日舉辦公開表揚典禮。

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▲▼六龜高中學生翼友福錄取台大社會學系。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲六龜高中學生翼友福錄取台大社會學系，為創校第一人。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中，來自六龜高中的翼友福是在今年透過希望入學管道，錄取台大社會學系，是六龜高中第一位上台大的學生，全校感到於有榮焉。不過翼友福的家庭背景卻是讓人心疼，他的雙親早逝、由祖父母撫養長大，一路就讀六龜國小、就近入學六龜高中國中部，成績優異的他，以免試入學第一志願上雄中，不過他為了照顧祖父母，選擇留在偏鄉，就讀離家較近的六龜高中。沒想到疫情前後，在他國三那年，祖父母相繼離世，在雙重打擊下，他仍持續向學，終於成功錄取第一志願。

當悲傷籠罩青春歲月，翼友福的導師盧佳吟持續鼓勵他，還有學校輔導老師的耐心引導，以及前校長梁華蓁鼎力爭取各界資源，支持翼友福走出人生低谷，支持他參與客家青年國際交流團拓展眼界。他也透過師長的啟發，將對嘻哈的熱情轉化為動人創作，也在語文課程與客語教師的協助下，精進母語能力，成就一首首融合國語、客語與英語的原創饒舌作品，讓世界聽見來自山城少年的聲音。

▲翼友福在人生低谷時，六龜高中老師們替他爭取資源、啟發興趣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲翼友福在人生低谷時，六龜高中老師們替他爭取資源、啟發興趣。（圖／記者許宥孺翻攝）

2025總統教育獎名單近日揭曉，翼友福表示，感謝每一位願意相信他的人，尤其是幫助他的人；他說，六龜高中不只是母校，更是他人生的轉捩點，讓他能用行動證明，偏鄉不等於侷限，逆境亦能開花，鼓勵更多弱勢成長的人。

六龜高中校長楊茂青說，翼友福同學像是一縷希望的曙光，照亮了無數在山城努力追夢的孩子，用堅持與感恩走過生命幽谷，帶著夢想勇敢前行，讓大家看見教育的力量。尤其他的自律與堅毅的精神，以及榮耀的光芒，更是六龜高中全體師生溫暖陪伴的結晶。

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