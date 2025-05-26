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星國男星性侵害染病！少女：以為是初戀　沒想到把我當洩慾工具

▲▼ 35歲中國男星方威捷2011年在新加坡出道 。（圖／翻攝臉書Ian Fang 方威捷）

▲方威捷被揭發性侵未成年少女的罪行。（圖／翻攝臉書Ian Fang 方威捷）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸男星方威捷2011年於新加坡出道，卻多次性侵未成年少女斷送演藝生涯，遭判坐牢40個月。受害少女透露，起初被方威捷的成熟吸引，稱對方為「方老師」，但會帶她手牽手漫步、到超市買生活用品、下廚給她吃，「我以為他給了我浪漫初戀，沒想到他卻把我當洩慾工具，每次和他外出都以性愛收場」，假若時光倒流，真希望不曾遇見他。

8世界新聞網報導，方威捷事發當時是兒童模特兒學校的表演老師，學校學生年齡落在4至14歲，受害少女是在去年一場活動上認識方威捷，雙方交換電話號碼後開始聊天，天天噓寒問暖，隨後發展出親密關係。

少女透露，她被方威捷的成熟吸引，對方給過她浪漫的感覺，「一種他非我不可的初戀感覺」。但她從未向身邊的人承認過這段關係，她與方威捷也沒有互相表白，「外出會戴墨鏡、口罩，人多的時候不會牽手，也要一前一後走」，不過對方會帶著她手牽手漫步、一起去超市購買生活用品、下廚給她吃。

然而兩人每次見面都是以性愛收場，少女直說，「現在看來，他更多是把我當成發洩的工具」。

方威捷2024年6月與當時年僅15歲的少女多次見面並發生性關係，期間無視少女反對，未採取任何避孕措施，導致少女感染病毒，身心嚴重受創。到了同年8月，受害者母親報案後，警方隨即展開調查，並且明確告知方威捷不准擅自聯繫少女，但他卻瘋狂騷擾受害者，包括頻頻發送WhatsApp訊息，一天狂打18通電話，指示少女哭求母親不要提告，甚至以死相逼，宣稱若要坐牢「寧可去死」。

少女情緒不穩，一度出現輕生念頭，接受醫院治療後，被診斷出適應障礙與憂鬱情緒。直到現在，她仍在和病魔抗爭，但也稱「方威捷算是我人生成長道路上摔的一大跤，既然摔倒那就要勇敢站起來，以後對人和關係都會加倍謹慎」，如果時光可以倒流，真希望當初不曾遇見方威捷，如今心中對他只有恨，讓她從光明墜入黑暗。

方威捷本名方偉杰，出生於中國上海，2001年移居新加坡，2011年參演電視劇「警徽天職」而竄紅，在該國電視圈12年間，陸續出演多部作品，並且多次獲獎，星途一片看好，卻因性侵少女斷送演藝生涯。

ETtoday新聞網提醒您：

性侵害就是犯罪，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

請給自己機會，自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。

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