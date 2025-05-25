摩鐵性侵女2次　台中男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

▲受害女當下傳訊息給朋友求救。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

一名張姓男子於2024年5月透過交友軟體認識成年女子小芳（化名），雙方首次約會便釀成悲劇。張男聲稱擁有「旅館優惠券」，並以擔心酒駕為由，將小芳載往台中市一家汽車旅館，期間兩度性侵對方得逞。儘管張男辯稱一切是你情我願，「小芳當時雖嘴巴說不要，但身體很誠實」，台中地院最終認定其不尊重被害人意願，依強制性交罪判刑3年，全案可上訴。

虛構情境誘進旅館 二度性侵

根據判決書記載，張男於去年5月22日凌晨與小芳相約見面，會合地點為台中一間超商。他以「喝酒擔心被查酒駕」和「有旅館優惠券」為藉口，誘導小芳前往旅館。進房後不久，張男即開始對小芳進行性侵。休息片刻後，張男又再度侵害小芳，讓她趁機用LINE向友人求救，並成功由計程車脫困，清晨4時20分報警處理。

法院審理：拒絕即是拒絕，非供主觀解釋

審理過程中，張男辯稱雙方互動親密，形同情侶，甚至強調是小芳主動脫衣，他還問「妳舒服嗎？」，對方亦有回應。但小芳清楚表示，過程中曾明確推開張男並說「不要這樣，我沒有要做」，但張男卻回「妳說的不要是真的還是假的？」甚至懷疑她「性冷感」，顯示其完全忽視小芳的拒絕。

小芳當下還傳訊息給朋友求救，說「他在泡澡、你有朋友可以來載我？真的很噁心」，友人也證稱她當時情緒低落、眼眶泛淚，神情狼狽。法官據此認定其說詞可信。

法官嚴詞斥責：毫無尊重性自主

法院指出，張男自述曾聽聞小芳說「不要」，卻主觀解讀為「身體很誠實」，足見其對女性性自主毫無尊重。最終依《刑法》強制性交罪，判處張男有期徒刑3年。



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