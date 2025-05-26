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第一次約會就2度性侵！　淫狼辯「她說不要身體卻很誠實」

▲受害女表明「不要」，卻遭連續性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲受害女表明「不要」，卻遭連續性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中市一名張姓男子去年透過網路結識女子小華（化名），首度見面便將對方帶往汽車旅館，並兩度性侵得逞。張男辯稱是「你情我願」，甚至表示「雖然她嘴巴說不要，但身體很誠實」，遭法官痛斥對女性性自主權完全無視。台中地方法院審結後，依強制性交罪將張男判處有期徒刑3年，可上訴。

判決書指出，張男於2024年5月透過交友軟體與小華認識，雙方於同年5月22日凌晨1時相約在台中市一間超商碰面。張男以「想喝酒又怕酒駕被抓」及「有旅館優惠券」為由，將小華載往汽車旅館，不料進房後，張男便性侵小華得逞。張男之後與小華一同躺在床上聊天，再度對其性侵，小華當下以LINE向友人求救，經友人聯絡計程車協助脫困，並於清晨4時20分報警處理。

庭審期間，張男辯稱主張雙方互動就像情侶一樣，強調是小華自己脫掉衣褲，他還問對方「舒服嗎？」小華有回應「舒服」；對於小華曾表示「不要」，張男竟稱，「她身體很誠實。」張男律師辯稱，小華既然同意上汽車旅館了，如果不是出於自願，不可能還會與張男躺在床上談天說笑。

小華對此表示，兩人在房內喝酒聊天時，張男突然跨坐在她身上，強吻並觸摸其胸部，隨即脫除衣褲。她曾推拒並說，「不要這樣，我沒有要做。」張男卻回問，「妳說的不要，是假的還是真的？」她答，「我是真的不要。」張男不顧其意願，仍強行性侵，並問，「妳是不是性冷感？」小華則回應，「沒有，我只是真的不喜歡做這件事。」

法官審酌，小華事後立即向朋友求救，訊息中寫道，「他在泡澡，你有朋友可以來載我？真的很噁心。」友人出庭作證時表示，小華事發後情緒激動、眼神泛淚，神情狼狽，顯見她並非自願與張男發生性行為。

法官最後指出，張男在偵訊中坦承聽聞小華說「不要」，卻仍自行解讀為「身體很誠實」，此種言行顯示其對女性性自主權缺乏基本尊重，終依強制性交罪判處3年徒刑，全案可上訴。

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