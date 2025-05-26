是否相信上帝存在？　霍金答案超直接：沒有

▲霍金。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

身為當代最受尊敬的理論物理學家與宇宙學家之一，霍金（Stephen Hawking）一生致力於解釋宇宙的本質與運行法則，也同樣面對了宗教與科學之間的根本衝突。在關於上帝是否存在的問題上，霍金的回答異常簡潔「沒有上帝。」

根據《unilad》報導指出，霍金於2018年逝世，享年76歲。他的學術生涯橫跨廣義相對論與量子重力理論領域，也著有《萬有理論：宇宙的起源與歸宿》（The Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe，2002）等影響深遠的著作。

霍金在過世前出版的最後一本書《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》（Brief Answers to the Big Questions）中，不僅談論對疾病與障礙的看法，也明確表達了對宗教、上帝與來世的立場。

霍金表示，人們數世紀以來一直將殘疾視為上帝懲罰的象徵。他幽默地表示，或許他確實「惹毛了上面那位」，但自己更相信自然法則的力量。

霍金在書中寫道「如果你像我一樣相信科學，你會相信有一些永遠會被遵守的法則。如果你願意的話，你可以說那些法則是上帝的作為，但那比較像是一種對上帝的定義，而不是祂存在的證明。」

霍金接著寫道「我們每個人都有自由去相信我們想相信的東西，而我認為最簡單的解釋就是：沒有上帝。沒有人創造宇宙，也沒有人主宰我們的命運。這使我產生一個深刻的體悟：也許沒有天堂，也沒有來世。我們只有這一生，去欣賞宇宙的偉大設計，而我對此感到非常感激。」

這也並非是霍金首次公開的想法，過去霍金在接受《衛報》（The Guardian）採訪時，曾以電腦做比喻表示「我認為大腦就像一台電腦，當它的組件失效時就會停止運作。對於故障的電腦而言，並不存在天堂或來世；那是黑暗中人們所幻想出來的童話故事。」

儘管否定傳統宗教觀念，霍金並非沒有對生命與宇宙保有敬畏與感性。他在《紐約時報》（The New York Times）受訪時，曾鼓勵人們「記得要仰望星空，而不是低頭看著你的雙腳。試著理解你所看見的事物，並思考是什麼讓宇宙存在。保持好奇心。不論生活看起來多麼艱難，總有些事情你能去做、能成功做到。」

報導中提到，自1963年起，年僅21歲的霍金被診斷患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS），此後與病症共處超過半世紀。

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