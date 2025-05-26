　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

是否相信上帝存在？　霍金答案超直接：沒有

霍金。（圖／翻攝自維基百科）

▲霍金。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

身為當代最受尊敬的理論物理學家與宇宙學家之一，霍金（Stephen Hawking）一生致力於解釋宇宙的本質與運行法則，也同樣面對了宗教與科學之間的根本衝突。在關於上帝是否存在的問題上，霍金的回答異常簡潔「沒有上帝。」

根據《unilad》報導指出，霍金於2018年逝世，享年76歲。他的學術生涯橫跨廣義相對論與量子重力理論領域，也著有《萬有理論：宇宙的起源與歸宿》（The Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe，2002）等影響深遠的著作。

霍金在過世前出版的最後一本書《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》（Brief Answers to the Big Questions）中，不僅談論對疾病與障礙的看法，也明確表達了對宗教、上帝與來世的立場。

霍金表示，人們數世紀以來一直將殘疾視為上帝懲罰的象徵。他幽默地表示，或許他確實「惹毛了上面那位」，但自己更相信自然法則的力量。

霍金在書中寫道「如果你像我一樣相信科學，你會相信有一些永遠會被遵守的法則。如果你願意的話，你可以說那些法則是上帝的作為，但那比較像是一種對上帝的定義，而不是祂存在的證明。」

霍金接著寫道「我們每個人都有自由去相信我們想相信的東西，而我認為最簡單的解釋就是：沒有上帝。沒有人創造宇宙，也沒有人主宰我們的命運。這使我產生一個深刻的體悟：也許沒有天堂，也沒有來世。我們只有這一生，去欣賞宇宙的偉大設計，而我對此感到非常感激。」

這也並非是霍金首次公開的想法，過去霍金在接受《衛報》（The Guardian）採訪時，曾以電腦做比喻表示「我認為大腦就像一台電腦，當它的組件失效時就會停止運作。對於故障的電腦而言，並不存在天堂或來世；那是黑暗中人們所幻想出來的童話故事。」

儘管否定傳統宗教觀念，霍金並非沒有對生命與宇宙保有敬畏與感性。他在《紐約時報》（The New York Times）受訪時，曾鼓勵人們「記得要仰望星空，而不是低頭看著你的雙腳。試著理解你所看見的事物，並思考是什麼讓宇宙存在。保持好奇心。不論生活看起來多麼艱難，總有些事情你能去做、能成功做到。」

報導中提到，自1963年起，年僅21歲的霍金被診斷患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS），此後與病症共處超過半世紀。

延伸閱讀
揪甘心！叫餐意外收到外送員「善意提醒」　她看完苦笑：還要不要吃？
伴郎婚禮搶捧花求婚「跪錯女友」　結局超意外！當事人苦笑：天塌了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單
歐陽娜娜被爆撤銷國籍　內政部：沒查到中國身分、不會取消
人氣燒肉店「無預警關門」　網怒挖內幕
高雄多區驚見「毛毛蟲大軍」　頭皮發麻畫面曝
嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是提醒晚輩的強烈語言
快訊／行刑式槍殺4人！　3個死刑遭撤銷發回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列目標「占領75%加薩」　200萬巴勒斯坦人趕進25%狹地

是否相信上帝存在？　霍金答案超直接：沒有

用寵物眼鏡蛇威脅性命　男性侵犯姪女「妻子拿手機幫拍變態片」

車禍下車查看「遭對方猛撞拖行亡」　美孕婦看演唱會返家遇死劫

川普震怒！開嗆普丁「到底怎麼回事」　擬擴大對俄制裁

尹錫悅內亂罪「5度開庭」！他不發一語　穿越記者步入法院

乘客飛行途中「企圖開艙門」　全日空客機急降西雅圖

投資人應該「瘋狂買入台積電」　美媒分析4點大讚：必須持有

川普關稅戰「2大目標產業」曝光　點名晶片、坦克

日本曝中共航母「遼寧號」罕見航跡！　疑想穿越台灣東部海域

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

以色列目標「占領75%加薩」　200萬巴勒斯坦人趕進25%狹地

是否相信上帝存在？　霍金答案超直接：沒有

用寵物眼鏡蛇威脅性命　男性侵犯姪女「妻子拿手機幫拍變態片」

車禍下車查看「遭對方猛撞拖行亡」　美孕婦看演唱會返家遇死劫

川普震怒！開嗆普丁「到底怎麼回事」　擬擴大對俄制裁

尹錫悅內亂罪「5度開庭」！他不發一語　穿越記者步入法院

乘客飛行途中「企圖開艙門」　全日空客機急降西雅圖

投資人應該「瘋狂買入台積電」　美媒分析4點大讚：必須持有

川普關稅戰「2大目標產業」曝光　點名晶片、坦克

日本曝中共航母「遼寧號」罕見航跡！　疑想穿越台灣東部海域

以色列目標「占領75%加薩」　200萬巴勒斯坦人趕進25%狹地

吳鎮宇16歲兒曝光！　網封「整活界發光發熱的搞笑男」

踏出健康力　竹山秀傳醫院邀50位公嬤和全院醫護爬10樓階梯

女網紅「補習班樓梯間」遭性侵！她見狼師「還在教」不忍了

慶生遭3狼下藥性侵拍裸照！2人被逮...他「逃25年」躲過追訴期

新冠捲土重來！一家4口遊日返台都確診…醫：3症狀速就醫

Google文字轉語音功能悄悄更新　現可自由切換口音、風格

20年等待！市政路延伸通車啟用　3區段受惠

報稅月新騙術曝光！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬　警方出手了

這間觀光工廠超瘋！實驗衣×DIY保養太好玩　從實驗室直送妳的臉

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

國際熱門新聞

酷澎在韓出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

俄開戰最大空襲　烏住宅區被炸爛12死

印男性侵母馬　保全看監視器目睹嚇壞

帳戶多出1千萬！24歲女爽花百萬下場慘了

快訊／歐盟來電請求！　川普同意「延後50%關稅」至7月9日

麥當勞副牌撐不到2年！CosMc’s 5門市6月底全關

川普嗆普丁：到底怎回事　擬擴大制裁

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

英客人搶買Labubu互毆　泡泡瑪特緊急停賣

要求乾淨器官！海外高薪徵才「藏魔鬼細節」

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

俄開戰最大規模空襲　波蘭戰機急升空

造67孩！捐精男竟攜「致癌基因」已10人發病

遼寧號罕見航跡曝！恐穿越台灣東部海域

更多熱門

相關新聞

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

近年來不少台灣人去泰國旅遊，都會想試抽大麻或吃大麻軟糖，但一名網友表示，她去年在泰國好奇吃了大麻糖果，回台永久不能捐血，還被註記。

新竹帝寶旁驚見垃圾山　居民控棒球場同包商所為

新竹帝寶旁驚見垃圾山　居民控棒球場同包商所為

連3起「78歲駕駛」暴衝！命理師示警「犯2沖」

連3起「78歲駕駛」暴衝！命理師示警「犯2沖」

黃仁勳在台設總部！韓網炸鍋「狂噴1事」

黃仁勳在台設總部！韓網炸鍋「狂噴1事」

被誇像「小貓勾人」！她遭老闆娘罵「狐狸精」資遣

被誇像「小貓勾人」！她遭老闆娘罵「狐狸精」資遣

關鍵字：

周刊王霍金

讀者迴響

熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

依依感性誓詞曝光「納豆進場就開始哭」

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

韓男星遭前女友控家暴「還害染性病」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面