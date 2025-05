是否相信上帝存在？　霍金答案超直接：沒有

▲霍金。(圖/翻攝自維基百科)

圖文/CTWANT

身為當代最受尊敬的理論物理學家與宇宙學家之一,霍金(Stephen Hawking)一生致力於解釋宇宙的本質與運行法則,也同樣面對了宗教與科學之間的根本衝突。在關於上帝是否存在的問題上,霍金的回答異常簡潔「沒有上帝。」

根據《unilad》報導指出,霍金於2018年逝世,享年76歲。他的學術生涯橫跨廣義相對論與量子重力理論領域,也著有《萬有理論:宇宙的起源與歸宿》(The Theory of Everything: The Origin and Fate of the Universe,2002)等影響深遠的著作。

霍金在過世前出版的最後一本書《霍金大見解:留給世人的十個大哉問與解答》(Brief Answers to the Big Questions)中,不僅談論對疾病與障礙的看法,也明確表達了對宗教、上帝與來世的立場。

霍金表示,人們數世紀以來一直將殘疾視為上帝懲罰的象徵。他幽默地表示,或許他確實「惹毛了上面那位」,但自己更相信自然法則的力量。

霍金在書中寫道「如果你像我一樣相信科學,你會相信有一些永遠會被遵守的法則。如果你願意的話,你可以說那些法則是上帝的作為,但那比較像是一種對上帝的定義,而不是祂存在的證明。」

霍金接著寫道「我們每個人都有自由去相信我們想相信的東西,而我認為最簡單的解釋就是:沒有上帝。沒有人創造宇宙,也沒有人主宰我們的命運。這使我產生一個深刻的體悟:也許沒有天堂,也沒有來世。我們只有這一生,去欣賞宇宙的偉大設計,而我對此感到非常感激。」

這也並非是霍金首次公開的想法,過去霍金在接受《衛報》(The Guardian)採訪時,曾以電腦做比喻表示「我認為大腦就像一台電腦,當它的組件失效時就會停止運作。對於故障的電腦而言,並不存在天堂或來世;那是黑暗中人們所幻想出來的童話故事。」

儘管否定傳統宗教觀念,霍金並非沒有對生命與宇宙保有敬畏與感性。他在《紐約時報》(The New York Times)受訪時,曾鼓勵人們「記得要仰望星空,而不是低頭看著你的雙腳。試著理解你所看見的事物,並思考是什麼讓宇宙存在。保持好奇心。不論生活看起來多麼艱難,總有些事情你能去做、能成功做到。」

報導中提到,自1963年起,年僅21歲的霍金被診斷患有肌萎縮性脊髓側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis,ALS),此後與病症共處超過半世紀。

