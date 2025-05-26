希臘宮殿「多女辣跳鋼管舞」畫面曝光　當地人超怒

記者詹雅婷／綜合報導

希臘科孚島歷史悠久的「聖米迦勒和聖喬治宮」近期一段影片瘋傳，因為有多名穿著暴露服裝的鋼管舞者選在此處進行表演，輪流大跳鋼管舞。這起事件引發當地人的強烈不滿，5名女子已被拘留。

希臘時報、太陽報等報導，聖米迦勒和聖喬治宮（Palace of St. Michael and St. George）是希臘科孚島一座宮殿，不但是當地文化地標，也是聯合國教科文組織世界遺產，宮殿內部設有亞洲藝術博物館。但在當地政府與文化部事先不知情的狀態下，這群女子直接在宮殿大跳鋼管舞。

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影片顯示，有2名身穿性感內衣的女子爬上鋼管，試著保持平衡。另外一段影片顯示，穿著黑色丁字褲的舞者攀上鋼管之後，把腿勾起來、只用單手抓著鋼管，整個人以鋼管為中心旋轉。

影片曝光後引爆當地居民強烈不滿，使用野蠻人、墮落、丟臉等字眼批評她們，稱這些人是要把文化建築物變成脫衣舞俱樂部。還有人直言，「科孚島的宮殿曾經接待過皇室成員，現在卻是在跳鋼管舞。如果拜倫勳爵（Lord Byron）在宮殿看到鋼管舞，也會毫不猶豫返回英國」、「這些人也會在白金漢宮這樣做嗎？」

截至目前並無證據顯示這座歷史建築物遭到破壞，博物館管理部門對這起事件並不知情。針對這起事件，5名女子已被拘留，遭控違反考古法等，她們承認感到相當後悔，據信是在相關影片瘋傳之後，才意識到嚴重性。這群女子在過去這些年前往科孚島參加各種舞蹈活動，當地媒體稱，這場風波背後的策劃單位是英國一間鋼管舞學校。