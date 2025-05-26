威力彩今晚飆7.1億　4生肖有橫財

▲威力彩連25槓。（示意圖／記者許力方攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續25期槓龜，今天晚間開獎的頭獎上看7.1億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「兔、雞、狗、猴」偏財驚人；此外，開運時辰為下午3時至5時。

Top 4：屬猴

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屬猴今天起偏財運旺盛，若想要抱得頭獎，建議下午3時到5時喝「陰陽水」，也就是用半冷半熱的水，因陰陽水裡面「陰」代表冷水，冷水也表示偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

Top 3：屬狗

屬狗今日起有投資橫財運，偏財機率很旺盛。若想更加強偏財運勢，建議下注時可準備一個碗，碗裡面放粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫你淨化，提升下注的靈動力。

Top 2：屬雞

屬雞本周財氣旺盛，建議下注前可用一個紅包袋，用剪刀在紅包袋上方剪一個小圓圈，再帶著去下注，很快就會招來正能量，讓偏財運亨通。

Top 1：屬兔

屬兔能有突發財運產生，財氣灌注全身。建議加強偏財運的方法，就是在下注前準備紅包袋，在紅包袋上方用簽字筆畫5個三角型，象徵五路財神，接著紅包袋放入3顆小石頭，帶到投注站下注，象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰，另外5加3等於8，也代表今日要發發發。

►開運時辰



下午3時-5時

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