威力彩飆7.2億　財神爺改愛四生肖！命理專家：彩券行坐向有玄機

▲威力彩25連槓，頭獎累積達7.2億。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

威力彩已25連槓，頭獎獎金持續累積，預估5月26日開獎的第114000042期獎金將上看7.2億元，吸引大批民眾摩拳擦掌，希望能一夕躍升億萬富翁。命理專家楊登嵙就揭露本次的好運四大生肖，可好好把握本次的機會。

命理專家楊登嵙公布最新五大旺財妙招，整理為以下：

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1.生肖幸運榜

根據本期運勢，屬兔、蛇、馬、豬的朋友財運旺盛，是最有機會中頭獎的幸運生肖，建議把握良機、別錯過致富良機。

2.財神方位選擇法

此期「財神方」落在東北與西南方。無論當天您位於家中還是旅館，以所在位置為中心，往東北或西南方向的彩券行購票，傳說中財氣最旺、容易吸引好運。

3.彩券行坐向有玄機

坐向朝向東北或西南方的彩券行，被視為財氣集聚之地，歷來中獎機率偏高，是想搏大獎的熱門選擇。

4.動動鼻頭與耳垂引動財氣

鼻子為「財帛宮」，平時可輕捏鼻翼、撐開鼻孔促進財氣流動；耳朵象徵福氣，適度拉拉耳垂，也被視為開運之道，為自己多添幾分財運。

5.穿對顏色招財進寶

本期幸運色為木火色系，包括綠、蘋果綠、橄欖綠、墨綠及紅、粉紅、紫、紫紅、橘紅等色，建議穿戴這些顏色前往購票，有助於加持財運、吸引中獎機率。

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