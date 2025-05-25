勸盧秀燕選黨主席？　胡志強：給她一點空間、我當然願跟她談

▲前台中市長胡志強。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨預計今年九月改選黨主席，台中市長盧秀燕是否參選，當事人至今不露半點口風；但黨內反對黨主席朱立倫連任的動作一波接一波，「反朱派」是否會出招仍是未知數，前立法院長王金平也表態力挺盧秀燕。對此，曾任台中市長的胡志強25日受訪時表示，希望外界有點耐心，給盧一點時間，盧一定會仔細審慎地考慮。

胡志強今日舉行《我是胡志強,今天來報到》新書發表會，包含立法院長韓國瑜、國民黨立委賴士葆、資深媒體人陳文茜等大咖都到場力挺。會前，胡志強接受媒體聯訪，被問及有沒有活動有邀請國民黨主席朱立倫？胡回應，相信有邀請，但朱立倫現在忙反罷免，很多人邀請了也不見得能來，像是副主席夏立言也不在台灣，「我沒有政治影響力，也沒什麼魅力啦！感激能來的人，也體諒不能來的人」。

被問到盧秀燕何時表態參選黨主席？胡志強說，自己沒有勸進、溝通，還是要等盧秀燕願意談的時候才會談，以自己對她很深的了解，盧秀燕一定會仔細審慎地考慮，不會輕易決定，希望外界有點耐心，所以給她一點時間，「她願意跟我談，我當然願意跟她談，她若不想到處問、打草驚蛇，那我也要尊重她。」

另外，被問到自己是否有意參選黨主席？胡志強回應記者，那是上一輩子的事情，「那時候你還沒出生。」