急催反罷免票！王鴻薇掃市場被狂讚「漂亮」　民眾怨中選會不公

▲王鴻薇、林珍羽掃松江巿場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免藍委31案已全數送交中選會，據悉，國民黨內參民調顯示，新北市立委葉元之、台北市立委王鴻薇及台東立委黃建賓3人被列為「危險名單」。王鴻薇今（25日）冒雨與民眾黨台北市議員林珍羽赴松江市場掃街，向攤商、顧客宣傳反罷免，就要出門投下不同意票。不少民眾直呼王鴻薇本人比電視上漂亮，王鴻薇則笑說最近自己瘦了兩公斤；也有人當面向王鴻薇抱怨中選會不公，喊話國民黨一定要加油。

民進黨罷免國民黨立委二階段連署已陸續送件，預估將有超過30名藍委會進入第三階段罷免投票，反觀國民黨對民進黨立委精準罷免卻不順利，黨內悲觀認為有可能以掛零收場。國民黨立委「自救」，將罷免定調為基本盤的對決，積極回防地方，在最後階段炒熱藍營支持者的「危機感」，打出政績牌、催出高的投票率。

王鴻薇的中山、北松山（台北市第三選區）。從上次選舉得票來看，王鴻薇雖靠北松山大勝、中山守住而拿下立委席位，但藍營內部評估，中山區藍綠支持結構約為4比6，儘管上次王靠深藍形象取勝，但同樣的形象在這次罷免可能適得其反，激起中間與綠營選民投下同意罷免票。

王鴻薇上午偕林珍羽積極固樁，前往松江市場拜票。即便今日氣候不佳，一早就飄起毛毛細雨，但市場攤販、民眾仍然絡繹不絕，王鴻薇與團隊手拿口罩發放，宣導一定要出門投下不同意罷免票，民眾們也紛紛熱情響應，喊話王鴻薇一定要加油，甚至有民眾當場抱怨起中選會，認為在民進黨執政底下的公部門行事不盡公允，也有不少民眾直呼王鴻薇本人很漂亮，讓王鴻薇不好意思地說自己最近確實瘦了。林珍羽也在一旁積極宣傳反罷免，與攤商互動相當熱絡。

王鴻薇表示，黨中央民調顯示自己的罷免風險較高，部分原因或與她擔任黨團書記長有關，「有些人認為仇恨值較高」；但她強調，黨團幹部的職責是她應承擔的責任，不會因此退縮或逃避。王鴻薇指出，面對來自對手的抹黑與批評，她將持續透過辦理問政說明會及其他活動，向選民說明其在立法院的努力與推動法案的具體成果。