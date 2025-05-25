黃仁勳提醒台灣投資核能　國民黨：賴清德應把能源寫進國安簡報

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，未來十年AI產業的最大挑戰是「能源問題」，呼籲台灣政府應積極支持能源政策，投資核能是重要選項，能源不應該背負社會污名。國民黨表示，在產業界、學界、國際友人連番示警之際，賴清德總統卻對攸關台灣生死的「能源安全」選擇性閃避。國民黨呼籲賴總統應將能源安全寫進國安簡報中，真正與在野黨、與專家、與民意溝通，放下一意孤行的執念與意識形態，以民生為念。

國民黨指出，在產業界、學界、國際友人連番示警之際，賴清德卻選擇只聽順耳話：只聽見「不要漲電價」、「希望穩定供電」，卻故意忽略最根本的解方─恢復核能，強化電力韌性。

國民黨表示，除了黃仁勳提及AI建設消耗大量能源須政府支持，政府應提供多元能源，也包括核能；美商協會調查結果指出82%受訪者對台灣未來的能源供應表示擔憂；AIT處長谷立言連續公開呼籲考慮核能，並表示美方願提供核能相關技術協助；媒體報導火力發電占比已達92%、能源風險係數0.99亮紅燈。

國民黨批，賴總統在國際變局下放棄能源韌性，將國家拋入險境。台灣即將進入「零核電時代」，而火力發電比率持續上升、97%能源仰賴進口。一旦區域衝突或供應鏈波動，台灣將毫無抵抗能力。

國民黨指出，美國及各大國此刻積極重啟核電、延役反應爐，就是要提升能源安全韌性。但賴總統選擇逆向而行，不只是對內經濟發展不負責，更是把國家安全置於險境的重大賭注。AI相關電力需求的年增長率在高預估情境下可能達到25%至30%，賴總統拒絕穩定的核能，根本是在掐死台灣的未來發展。

國民黨說，世界都在轉彎，美國96座核反應爐通過延役，22座核電廠擬延役至80年；日本14座核電廠重啟，8座核電廠延役至60年；英國政府宣布國內最老4座核電廠延役10年以上，填補發電缺口；芬蘭Lovilsa核電廠從2027年延役至2047年；加拿大Bruce核電廠翻新，預計延役至2064年。

國民黨表示，面對國際趨勢與民意呼聲，國民黨推動《核子反應器設施管制法》修正案，為核電延役鋪路，避免台灣在綠共意識形態下跌入黑暗深淵，讓人民、企業享有平價、穩定的電力，更守護國家安全韌性，顯見國民黨以民生為念、與國際接軌的視野。

最後，國民黨感嘆，當總統矇眼開車，國家離懸崖只差一個急彎。真正的民主，不該是只聽順耳的話、不該拿國家安全當賭注，呼籲賴總統應將能源安全寫進國安簡報中，真正與在野黨、與專家、與民意溝通，放下一意孤行的執念與意識形態，以民生為念。