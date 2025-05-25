帳戶突多1千萬！24歲女「以為神的禮物」狂花百萬　下場慘了

▲ 女子發現戶頭意外多出鉅額款項。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷聖路易斯省一名女子日前發現存款突然多了整整5億1千萬披索（約新台幣1347萬），以為是「神的恩賜」大肆揮霍，一天內購買大量家電和一輛汽車，未料事後證實是當局行政疏失。她和另外5人被控侵占公款，法院開出3千萬披索（約新台幣80萬）高額保釋金。

綜合《號角報》等當地媒體，24歲女子維洛妮卡（Verónica Alejandra Acosta）日前打開戶頭，想確認是否收到一筆8000披索（約新台幣210元）養育補助費，未料收到5.1億鉅額轉帳。她起初以為是51萬，因平時生活困苦沒有多想，馬上用這筆錢幫家人購買生活用品和電器。

維洛妮卡事後表示，「我以為是神送的禮物」，接下來短短一天內購買食物、冰箱、鍋子、微波爐、地磚、馬桶水箱及2台電視，還添購一輛中古車。收到鉅款後她總共轉帳約66次，部分轉給家人，在帳戶被凍結前總共使用5.1億中的4400萬披索（約新台幣116萬）。

據律師說法，維洛妮卡未收到任何當局通知，直到家人傳來新聞報導她才知道，這時警方上門突襲搜索，扣押包括手機等物品。檢方指控她和其他5人侵占公款，要求每人繳交3千萬披索保釋金，律師批評此舉毫不合理，因他們皆無前科且經濟狀況不佳。

據悉，錯誤轉帳出於省政府會計疏忽，該名會計在發現出錯後立即主動通報，目前尚未列為被告。檢方表示，約90%款項已被追回，剩餘款項正持續追蹤。