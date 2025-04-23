方濟各未完成的心願！走遍68國獨缺阿根廷　可能原因曝光

▲據信方濟各晚期曾經有回阿根廷的念頭，不過最終並未成行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

教宗方濟各在擔任12年教宗期間造訪68個國家與地區，但卻從未返回祖國阿根廷。專家猜測，他很有可能是要迴避政治問題才這樣做，據信方濟各晚期曾經有過回阿根廷的念頭，可惜最終並未成行。

紐約時報報導，方濟各本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio），2013年當選教宗時已年逾七旬，任內多次出訪行程與阿根廷擦肩，去過巴西、智利、巴拉圭、玻利維亞、秘魯、厄瓜多、哥倫比亞等國，且阿根廷歷屆總統以及天主教領袖都曾發出邀請，但他就是沒有回阿根廷。方濟各曾在受訪時開玩笑稱，「我在阿根廷待了76年，夠了，不是嗎？」

阿根廷前宗教事務祕書奧利維里（Guillermo Oliveri）曾與方濟各對談多次，他稱，方濟各未返回阿根廷的關鍵原因，在於阿根廷長期存在政治對立。布宜諾斯艾利斯大學宗教社會學榮譽教授馬利馬奇（Fortunato Mallimaci）認為，方濟各初期可能是因為阿根廷國內事務避免回國，「後來，我覺得他更希望人們記住他是方濟各，而非伯格里奧」。

部分認識方濟各的人透露，他經常對於自身言行在阿根廷被政治化解讀感到不安。阿根廷駐義大利前大使、律師卡列斯（Roberto Carlés）指出，方濟各無意涉入阿根廷日益嚴重的政治對立，但還是被捲入其中，為此感到難受。

卡列斯也說，方濟各在擔任教宗後期曾有返回阿根廷的想法，但最終未能實現，「但我知道他（教宗）是想回去的」。

其實方濟各2017年出訪智利期間，有安排回到阿根廷的行程，不過當時由於行程安排出現衝突的關係，阿根廷的行程被延後。到了近期，方濟各曾公開表示有意回到阿根廷，但同時對於可能會被政治解讀抱持保留態度。