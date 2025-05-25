維力炸醬麵官方「神仙吃法」大公開！一票人驚：煮錯20年

▲官方曾發布影片示範如何泡維力炸醬麵。（翻攝YT頻道「維力食品」）

圖文／鏡週刊

說到台灣的泡麵，維力炸醬麵絕對是許多人心中不可動搖的經典款，近年來，維力不斷創新，開發出素食、湯麵等多樣化產品，以迎合不同消費者的口味。不過，到底怎麼泡才對味，始終是網友爭論不休的話題。

一名網友在Threads發文表示，維力炸醬麵的獨特吃法百百種，大家各有擁護者。有人習慣先加調味粉，有人則偏好直接拌入炸醬包；更有人不煮麵，直接捏碎麵體後拌醬生吃。讓原PO不禁好奇大家心中的「神仙吃法」究竟是什麼。

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貼文一出立刻引發眾多網友分享他們的獨門泡麵祕訣，「一定要加半熟蛋」、「水滾後下麵，快熟的時候撈起加醬料包加一匙芝麻醬」、「先用成乾麵吃一半，再從罐裝挖一點醬混成湯麵吃」。

事實上，維力食品早在4年前就透過官方YouTube頻道，詳細示範了「維力炸醬麵」的標準吃法，以碗裝產品為例，官方建議的泡法是，先撕開碗蓋加入熱水，蓋上悶熱的同時，別忘了將醬包放在碗蓋上預熱。待麵條泡軟的同時，可以將調味粉先倒入另一個碗中，等麵軟之後，再將泡麵的熱水沖入有調味粉的碗中。最後，把加熱好的醬包加進麵裡攪拌均勻，一碗香噴噴的維力炸醬麵就大功告成了。

這部影片觀看次數衝破9.6萬，引起大量網友熱烈討論，不少人對此驚訝不已，「現在才看到這個是乾麵....我一直以為是湯麵」、「煮了20年才發現有這個影片」、「原來調味粉要先加在碗中，我都等水倒出來才加」。



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