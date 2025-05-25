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一週狂瘦3成！科學權威期刊曝最新研究　少了「它」身體瘋狂燃脂

最新研究發現若體內缺少「半胱胺酸」（cysteine），將導致體重一週急速下降3成。（示意圖，pixabay）

▲最新研究發現若體內缺少「半胱胺酸」（cysteine），將導致體重一週急速下降3成。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

減重是全球面臨的普遍挑戰。美國紐約大學格羅斯曼醫學院（NYU Robert I. Grossman School of Medicine）指出，美國四成人口和全球六分之一的人正飽受肥胖之苦，情況持續惡化。然而，醫學院最新發表一項重要研究成果，如果老鼠體內缺少「半胱胺酸」（cysteine），居然一個禮拜就瘦了3成，為減肥研究帶來了新方向，可是專家謹慎表示，這項突破性的功效目前仍無法應用於人類。

研究人員發現，缺乏半胱胺酸會改變細胞的能量使用方式，強迫身體優先消耗儲存的脂肪，從而達到減重效果。這項以小白鼠為研究模型的實驗證實，限制半胱胺酸攝取短短一週，小白鼠的體重便顯著下降30％，深入分析發現，半胱胺酸不足會觸發細胞壓力和氧化壓力反應，促使大量消耗脂肪，並加速新陳代謝。

這項研究在《自然》（Nature）期刊發表，文中指出當胱胺酸攝取受到限制時，體內輔酶A（CoA）含量會隨之減少，進而損害粒線體功能。這種情況導致細胞無法有效利用葡萄糖產生能量，甚至隨尿液直接排出，為了彌補能量不足，身體被迫燃燒脂肪，造成體重快速下降。

然而，專家指出半胱胺酸遍布於天然食物中，想透過飲食控制來限制其攝取幾乎不可能。此外，為了減重而採取不健康的節食手段，將對身體造成巨大傷害。儘管這項新發現為肥胖與代謝疾病的治療帶來醫學突破性的新方向，但目前仍處於研究階段，距離真正應用於人類減重尚需時日。


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鏡週刊研究期刊減重實驗半胱胺酸

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