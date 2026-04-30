黃復興退將痛批：季麟連大頭症！我們不會聽你的　趕快辭掉副主席

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例。不過，國民黨副主席季麟連29日在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有，一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除黨籍。對此，退役少將、黃復興黨員栗正傑痛批，「你不要得了大頭症，當了副主席就認為可以挾黃復興黨部命令，我們不會聽你的，如果有自知之明趕快辭掉副主席，你只不過就是副主席，憑什麼講這種話？我們絕不是聽從某個人指揮，那個年代已經過去了，希望你腦袋更新一點」。

針對季麟連言論，栗正傑於節目《中天辣晚報》表示，「我不但是國民、還是黃復興黨部，季麟連我要告訴你，你不要以為黃復興黨部的黨員都聽你的，你不要得了大頭症，你現在當了副主席，就認為可以挾黃復興黨部的黨員來命令」。

栗正傑表示，「我跟季麟連講，我們黃復興黨部的所有黨員自有自己的思考、自己的判斷，自己知道什麼事情該做什麼事情不該做，你不要去講那個話，黃復興黨部要怎樣？黃復興黨部不是你季麟連的耶」。

栗正傑強調，自己在這邊要特別糾正季麟連，怎麼可以挾黃復興黨部以自重，認為可以拿來要脅人，不聽你的就叫黃復興黨部怎麼樣，「我們不會聽你的啦，我也是黃復興黨部黨員，我們不會聽你的啦，你不需要把整個國民黨搞成這樣，真的非常難看」。

栗正傑直言，自己勸季麟連，如果有自知之明趕快辭掉副主席的位子，不然真的是太難看，在中常會講這個話置主席鄭麗文於何地？置韓國瑜院長於何處？

栗正傑批評，「你只不過就是國民黨副主席，憑什麼講這種話？不要以為當過主委就可以挾黃復興黨員以自重，我們有自己的智慧去判斷，當初支持鄭麗文是因為認為有領導能力帶國民黨向前走，而不是因為你季麟連，你不要自己犯了大頭症」。

栗正傑提醒，「沒有一個人可以說自己代表某個黨部，不要以為曾經當過上將就覺得要聽你的，我們絕對不是聽從某一個人的指揮，那個年代已經過去了，希望你腦袋更新一點，不要還停留在30年前的黃復興黨部」。