高雄藍營幕僚退黨「改披白袍」　許雅筑喊：代表民眾黨參戰議員

▲國民黨高雄市議員邱于軒辦公室副主任、南部政論評論員「Lu編噹時事」許雅筑。（圖／翻攝「Lu編噹時事」FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

民眾黨再添新戰將？國民黨高雄市議員邱于軒辦公室副主任、南部政論評論員「Lu編噹時事」許雅筑，昨（27）日晚間於直播節目中正式宣布，決定接受民眾黨的詢問，投入高雄市議員選舉。許雅筑強調，她深切認同台灣需要「第三勢力」，藍白合作不應是單方面退讓，請容許她退出國民黨籍，因為這時候真的需要有人站出來。

許雅筑在直播中坦言，決定參選的過程中，身邊有許多人勸退，擔心她會成為「炮灰」，但在深思熟慮後，她仍決定跨出舒適圈。她表示，高雄被視為艱困選區，非常需要戰將與人才，且她深切認同台灣需要「第三勢力」的空間。

針對外界關注的藍白關係，許雅筑直言：「藍白合不是口頭上說說而已，藍白合作也不是要讓民眾黨永遠退讓，更不是所有的位置都要讓給國民黨。」她強調，真正的合作必須建立在「對等」與「實力」之上，這也是她決定接受民眾黨詢問並參選的主因。

▲許雅筑退出國民黨，決定接受民眾黨徵召投入市議員選舉。（圖／翻攝「Lu編噹時事」FB粉絲專頁）

許雅筑也透露，自己其實在2023年就已經加入民眾黨，請容許她退出國民黨籍，讓她為高雄的未來拚出一個不一樣的選擇。至於具體將投入哪一個選區參選，她則表示目前先「暫時保密」。

對此，民眾黨高雄市黨部主委劉家榮表示，許雅筑本來就是黨員，過去曾因採訪機會與她交換意見，過程中也邀請她排除萬難參加選舉；隨後民眾黨中央得知其不排除參選的意願後，也進一步與其接觸。

對於外界盛傳許雅筑將參選鳳山區，劉家榮指出，雖然該區海選中也有其他優秀黨員報名，但部分人選接觸時間較短，或有官司在身，相較之下，許雅筑長期經營地方且自帶聲量，對政務極為熟悉，是黨部認可的合適戰將。不過，後續徵召結果，最終仍需以黨中央公布為準。

針對服務處副主任許雅筑宣布將投入下屆高雄市議員選舉，國民黨高雄市議員邱于軒表示，尊重她的選擇與自我挑戰，也祝福未來發展順利。

邱于軒表示，許雅筑任職期間對地方事務有所投入，服務處表達感謝與肯定。她並指出，許雅筑規劃參選的選區與自己不同，彼此並無直接競爭關係，未來將各自努力、爭取選民認同。最後邱于軒表示：「未來也拜託民眾黨幫我好好照顧這位優秀的同仁。」